मंगेतर की प्रताड़ना से थी परेशान: शादी से एक माह पहले युवती ने दी जान, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

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पुलिस को दिए बयान में गांव बहि नंगल निवासी ध्यान सिंह ने बताया कि उसकी बेटी राधा रानी की मंगनी गांव मैरा जट्टां निवासी राजीव कुमार से हुई थी। दोनों की शादी की तारीख 3 नवंबर तय थी और परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था।ध्यान सिंह के अनुसार, 30 सितंबर को उनकी पत्नी किसी काम से बाजार गई थी। घर लौटने पर राधा रानी ने अपनी मां को बताया कि उसने जहरीले प्रभाव वाली दवा का सेवन कर लिया है। परिजन उसे तुरंत मुकेरियां के अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर उसे जालंधर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि राधा रानी अपने मंगेतर राजीव कुमार से परेशान थी। उनका आरोप है कि राजीव उसे कथित तौर पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, जिससे परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने पिता के बयान के आधार पर राजीव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।