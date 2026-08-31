नेहा बस्सी हत्याकांड: बहुत प्रताड़ित थी नेहा, चप्पलों से पीटते थे सास और पति; पड़ोसियों का बड़ा खुलासा

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पड़ोसियों के अनुसार, नेहा का पति और सास कथित तौर पर उसे चप्पलों से पीटते थे और कई बार रात में घर से बाहर निकाल देते थे। पड़ोसियों ने बताया कि नेहा पूरी रात घर के बाहर बैठी रहती थी। उन्होंने उसे पुलिस के पास जाने की सलाह भी दी लेकिन बच्ची के भविष्य की चिंता के चलते वह चुप रहती थी।मोहल्ले की एक महिला ने बताया कि नेहा कई बार उससे अपनी परेशानी साझा करती थी। महिला के अनुसार, एक बार नेहा ने बताया था कि उसकी चप्पलों से पिटाई की गई। उसे रात में घर से निकाले जाने के बाद बाहर बैठे भी देखा गया था। पुलिस कार्रवाई की बात पर नेहा ने कथित तौर पर कहा था कि बच्ची को लेकर वह कहां जाएगी।उमंग के वकील का कहना है कि नेहा ने वीडियो कॉल कर हार्पिक पीने की बात कही थी। इसके बाद उमंग उसे अपनी गाड़ी से अस्पताल ले गया। वकील के अनुसार, अस्पताल में ससुराल पक्ष के लोगों के गुस्से को देखते हुए वह मां-बेटी को लेकर उज्जैन चला गया। उमंग का कहना है कि उसने नेहा को जबरन हार्पिक नहीं पिलाया।उधर, कोर्ट ने बचाव पक्ष की याचिका मंजूर कर ली है। डीएसपी नरेंद्र सिंह औजला ने कहा कि मामले की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी।