फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Jalandhar Neha Bassi murder case severe abuse neighbors make startling revelations

नेहा बस्सी हत्याकांड: बहुत प्रताड़ित थी नेहा, चप्पलों से पीटते थे सास और पति; पड़ोसियों का बड़ा खुलासा

Mon, 31 Aug 2026 08:19 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Mon, 31 Aug 2026 08:19 AM IST
सार

जालंधर के सेंट सोल्जर कॉलेज की लेक्चरर नेहा बस्सी की संदिग्ध मौत का मामला गरमाता जा रहा है। मृतका के पति, सास और पति की प्रेमिका को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अब आरोपी पति उमंग बस्सी ने पत्नी को हार्पिक पिलाने के आरोपों से इन्कार किया है।

विज्ञापन
Jalandhar Neha Bassi murder case severe abuse neighbors make startling revelations
नेहा बस्सी हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जालंधर की लेक्चरर नेहा बस्सी हत्याकांड की जांच आगे बढ़ने के साथ मामले में कई नए दावे सामने आ रहे हैं। नेहा की मौत के बाद परिवार में मातम है। वहीं, ससुराल के नजदीक रहने वाले पड़ोसी भी घटना से आहत हैं। पड़ोसियों का दावा है कि नेहा ने ससुराल में काफी प्रताड़ना झेली थी।
विज्ञापन


पड़ोसियों के अनुसार, नेहा का पति और सास कथित तौर पर उसे चप्पलों से पीटते थे और कई बार रात में घर से बाहर निकाल देते थे। पड़ोसियों ने बताया कि नेहा पूरी रात घर के बाहर बैठी रहती थी। उन्होंने उसे पुलिस के पास जाने की सलाह भी दी लेकिन बच्ची के भविष्य की चिंता के चलते वह चुप रहती थी।
विज्ञापन


मोहल्ले की एक महिला ने बताया कि नेहा कई बार उससे अपनी परेशानी साझा करती थी। महिला के अनुसार, एक बार नेहा ने बताया था कि उसकी चप्पलों से पिटाई की गई। उसे रात में घर से निकाले जाने के बाद बाहर बैठे भी देखा गया था। पुलिस कार्रवाई की बात पर नेहा ने कथित तौर पर कहा था कि बच्ची को लेकर वह कहां जाएगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


उमंग के वकील का कहना है कि नेहा ने वीडियो कॉल कर हार्पिक पीने की बात कही थी। इसके बाद उमंग उसे अपनी गाड़ी से अस्पताल ले गया। वकील के अनुसार, अस्पताल में ससुराल पक्ष के लोगों के गुस्से को देखते हुए वह मां-बेटी को लेकर उज्जैन चला गया। उमंग का कहना है कि उसने नेहा को जबरन हार्पिक नहीं पिलाया।


उधर, कोर्ट ने बचाव पक्ष की याचिका मंजूर कर ली है। डीएसपी नरेंद्र सिंह औजला ने कहा कि मामले की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी।
 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed