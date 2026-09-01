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Jalandhar News: महंगाई के विरोध में सीपीआई ने फूंका केंद्र सरकार का पुतला

Tue, 01 Sep 2026 06:21 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Tue, 01 Sep 2026 06:21 PM IST
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CPI burns effigy of central government in protest against inflation
गढ़शंकर में महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते सीपीआई (एम) कार्यकर्ता।
संवाद न्यूज एजेंसी
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गढ़शंकर। सीपीआई (एम) कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। दर्शन सिंह मट्टू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और नारेबाजी की।
प्रदर्शन के दौरान दर्शन सिंह मट्टू, गुरनेक सिंह भज्जल, सुभाष मट्टू और कुलविंदर संघा ने केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है। खाने-पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ने से आम परिवारों का रसोई बजट प्रभावित हुआ है। नेताओं ने कहा कि महंगाई की सबसे अधिक मार गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है। इसके बजाय, ऐसी नीतियां लागू की जा रही हैं जिनसे बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा मिल रहा है।
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प्रदर्शनकारियों ने सरकार से महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की। उन्होंने आम लोगों को तत्काल राहत देने की अपील भी की। इस प्रदर्शन में पूर्व प्रिंसिपल बिक्कर सिंह, रशपाल कौर और कई अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सभी ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाई।
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