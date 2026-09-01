Jalandhar News: महंगाई के विरोध में सीपीआई ने फूंका केंद्र सरकार का पुतला
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Tue, 01 Sep 2026 06:21 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
गढ़शंकर। सीपीआई (एम) कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। दर्शन सिंह मट्टू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और नारेबाजी की।
प्रदर्शन के दौरान दर्शन सिंह मट्टू, गुरनेक सिंह भज्जल, सुभाष मट्टू और कुलविंदर संघा ने केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है। खाने-पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ने से आम परिवारों का रसोई बजट प्रभावित हुआ है। नेताओं ने कहा कि महंगाई की सबसे अधिक मार गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है। इसके बजाय, ऐसी नीतियां लागू की जा रही हैं जिनसे बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा मिल रहा है।
प्रदर्शनकारियों ने सरकार से महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की। उन्होंने आम लोगों को तत्काल राहत देने की अपील भी की। इस प्रदर्शन में पूर्व प्रिंसिपल बिक्कर सिंह, रशपाल कौर और कई अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सभी ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
गढ़शंकर। सीपीआई (एम) कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। दर्शन सिंह मट्टू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और नारेबाजी की।
प्रदर्शन के दौरान दर्शन सिंह मट्टू, गुरनेक सिंह भज्जल, सुभाष मट्टू और कुलविंदर संघा ने केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है। खाने-पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ने से आम परिवारों का रसोई बजट प्रभावित हुआ है। नेताओं ने कहा कि महंगाई की सबसे अधिक मार गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है। इसके बजाय, ऐसी नीतियां लागू की जा रही हैं जिनसे बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा मिल रहा है।
विज्ञापन
प्रदर्शनकारियों ने सरकार से महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की। उन्होंने आम लोगों को तत्काल राहत देने की अपील भी की। इस प्रदर्शन में पूर्व प्रिंसिपल बिक्कर सिंह, रशपाल कौर और कई अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सभी ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाई।
विज्ञापन