फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Accused arrested for attempted robbery at Gurdwara Sahib

Jalandhar News: गुरुद्वारा साहिब में लूट की कोशिश का आरोपी गिरफ्तार

Wed, 09 Sep 2026 06:01 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Wed, 09 Sep 2026 06:01 PM IST
विज्ञापन
Accused arrested for attempted robbery at Gurdwara Sahib
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

जालंधर। थाना डिवीजन नंबर-4 की पुलिस ने गुरुद्वारा साहिब में लूट के प्रयास के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने गिरफ्तारी के दौरान एक एएसआई पर हमला किया। लूट के प्रयास की घटना एक सितंबर को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, अजीत नगर में हुई थी।

पुलिस के अनुसार, 1 सितंबर की रात करीब 1:45 बजे दो संदिग्ध युवक मोटरसाइकिल पर गुरुद्वारा साहिब पहुंचे थे। उन्होंने मुख्य गेट पर मौजूद मेजर सिंह पर दातर से हमला कर लूट का प्रयास किया। शिकायत के बाद थाना डिवीजन नंबर-4 में मामला दर्ज किया गया। जांच अधिकारी संजीव बावा ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मानव उर्फ लोहा की पहचान की। 7 सितंबर को पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी। इस दौरान मानव उर्फ लोहा ने एएसआई संजीव बावा पर हमला किया जिससे उनके हाथ पर चोटें आईं। आरोपी भागने की कोशिश में गिरा और चोटिल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे काबू कर लिया। सरकारी कर्मचारी पर हमले और ड्यूटी में बाधा डालने का एक अलग मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक चाकू बरामद किया है। मानव उर्फ लोहा से अन्य लूट की वारदात और उसके साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उसके खिलाफ पहले भी चार मामले दर्ज हैं, जिनमें चोरी, मारपीट और धमकी शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed