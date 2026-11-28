तलवाड़ा। विधायक कर्मबीर घुम्मण ने तलवाड़ा में 6 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए बस स्टैंड और 1.90 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले फायर स्टेशन के नींव पत्थर रखे। दोनों परियोजनाओं का निर्माण कार्य 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। बस स्टैंड की इमारत चुनाव से पहले तैयार कर दी जाएगी।जनसभा में घुम्मण ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया। पूर्व विधायक अरुण कुमार ने इन दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने बस स्टैंड के लिए 2.62 करोड़ रुपये जारी किए थे। उन्होंने निर्माण में देरी से लागत बढ़ने का आरोप लगाया।