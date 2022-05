{"_id":"62925350428bb25cff51df38","slug":"international-drug-smuggler-jagdish-bhola-shifted-from-patiala-jail-to-gurdaspur-jail","type":"story","status":"publish","title_hn":"Patiala: ड्रग तस्कर जगदीश भोला पटियाला से गुरदासपुर जेल शिफ्ट, मोबाइल मिलने पर लिया गया फैसला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला (पंजाब) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sun, 29 May 2022 06:01 AM IST