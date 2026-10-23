‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान: पंजाब के 40 कॉलेजों में ‘संगत’ मानसिक स्वास्थ्य क्लब शुरू, नशे की रोकथाम पर जोर

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उच्च शिक्षा विभाग ने आदित्य बिरला एजुकेशन ट्रस्ट के सहयोग से यह कार्यक्रम शुरू किया है। मोहाली स्थित प्लाक्षा यूनिवर्सिटी में आयोजित शुभारंभ समारोह में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विद्यार्थियों से बातचीत की।शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि ‘संगत’ की परिकल्पना युवाओं द्वारा, युवाओं के लिए की गई है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों से निपटने, स्वस्थ विकल्प चुनने और जरूरतमंद साथियों की मदद करने के लिए सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि नशे से जुड़ी समस्याओं के प्रति सामाजिक झिझक और कलंक कम करना तथा प्रभावित लोगों को सही मार्गदर्शन देना जरूरी है।कार्यक्रम के तहत प्रत्येक भाग लेने वाले कॉलेज के 25 विद्यार्थियों को 14 घंटे का यूथ मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा। इसके माध्यम से वे भावनात्मक परेशानी के शुरुआती संकेत पहचानने, साथियों को प्रारंभिक सहायता देने और जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद तक पहुंचने में मार्गदर्शन करने में सक्षम होंगे।आदित्य बिरला एजुकेशन ट्रस्ट की संस्थापक एवं अध्यक्ष नीरजा बिरला ने कहा कि युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, भावनात्मक तनाव और नशीले पदार्थों के सेवन के बीच संबंधों को देखते हुए समय रहते हस्तक्षेप और निरंतर जागरूकता जरूरी है। अभिनेता अपारशक्ति खुराना ने भी युवाओं के लिए ऐसा वातावरण बनाने पर जोर दिया, जहां वे बिना झिझक अपनी समस्याएं साझा कर सकें और जरूरत पड़ने पर मदद मांग सकें।‘संगत’ क्लबों के माध्यम से कॉलेज परिसरों में जागरूकता गतिविधियां, साथियों के नेतृत्व में सहयोग और पेशेवर सहायता से जुड़ाव को बढ़ावा दिया जाएगा। पंजाब सरकार के अनुसार, इस पहल का लक्ष्य मानसिक स्वास्थ्य पर खुली बातचीत को प्रोत्साहित करना और नशे की रोकथाम के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों, परिवारों तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाना है।