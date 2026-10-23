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राजबीर घुमन की सीबीआई के सामने पेशी: कथित भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ जारी, वकील बोले- जांच में पूरा सहयोग

Fri, 23 Oct 2026 02:57 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Fri, 23 Oct 2026 02:57 PM IST
सार

पंजाब सीएम भगवंत मान के ओएसडी राजबीर घुमन से कथित भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ की जा रही है।

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Punjab CM Osd Rajbir Ghuman appears before CBI chandigarh
राजबीर घुमन - फोटो : ANI

विस्तार
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पंजाब सीएम भगवंत मान के ओएसडी राजबीर घुमन शुक्रवार को तीसरी बार सीबीआई के सामने पेश हुए। घुमन से कथित भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ की जा रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उन्हें चंडीगढ़ के सेक्टर-30 स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया था। इससे पहले घुमन दो बार सीबीआई कार्यालय पहुंच चुके हैं, जहां जांच अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की थी।

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उनके वकील, जीएस घुम्मन ने बताया कि सीबीआई जांच के सिलसिले में राजबीर घुमन के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, हमें कुछ शर्तों के साथ इस जांच में शामिल होना था। हमें आज सुबह 11 बजे से 11:30 बजे के बीच पेश होने का नोटिस मिला था, और हम समय पर पहुंच गए। हमारा एकमात्र उद्देश्य जांच में पूरा सहयोग करना और सीबीआई द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालों के जवाब देना है। हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, और आगे भी ऐसा करना जारी रखेंगे।
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जांच के दौरान सीबीआई 300, 400 या 4,000 सवाल भी पूछ सकती है। अगर मामले में कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या ढूंढना है? चल रही जांच के दौरान क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारा एकमात्र उद्देश्य जांच में शामिल होना है, और हम सबूतों के साथ सवालों के सही जवाब दे रहे हैं।

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