फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Uproar in Moga over power cuts Farmers from 10 villages take to streets

मोगा में बिजली कटौती से हाहाकार: सड़क पर उतरे 10 गांवों के किसान, लुधियाना-फिरोजपुर हाईवे चार घंटे जाम

Sat, 05 Sep 2026 03:12 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा
संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा Published by: Nivedita Updated Sat, 05 Sep 2026 03:12 PM IST
सार

किसान नेताओं जगजीत सिंह और संदीप सिंह ने बताया कि सरकार आठ घंटे बिजली देने का दावा कर रही है। हालांकि, जमीनी हकीकत यह है कि गांवों में चार-चार घंटे की कटौती हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले बीस दिनों से बिजली नहीं मिल रही है।

विज्ञापन
Uproar in Moga over power cuts Farmers from 10 villages take to streets
मोगा में किसानों का प्रदर्शन - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मोगा में बिजली कटौती से परेशान किसानों ने शनिवार को लुधियाना-फिरोजपुर हाईवे जाम कर दिया। अजीतवाल पावर ग्रिड के सामने 10 गांवों के किसानों ने चार घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। धान की फसल को पानी की सख्त जरूरत के बीच लगातार बिजली कट से किसान नाराज थे।
विज्ञापन




किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार रोष प्रदर्शन किया। धरना समाप्त करने के लिए बिजली बोर्ड के अधिकारी ने आठ घंटे बिजली देने का आश्वासन दिया। किसान नेताओं जगजीत सिंह और संदीप सिंह ने बताया कि सरकार आठ घंटे बिजली देने का दावा कर रही है। हालांकि, जमीनी हकीकत यह है कि गांवों में चार-चार घंटे की कटौती हो रही है। 
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि पिछले बीस दिनों से बिजली नहीं मिल रही है। धान के खेतों के लिए बिजली बहुत जरूरी है क्योंकि बारिश कम हुई है। गांवों में नहरी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


किसान नेताओं ने सरकार को झूठा बताते हुए कहा कि मजबूर होकर उन्हें सड़क जाम करनी पड़ी। बिजली विभाग के अधिकारी ने एक-दो दिन में समस्या ठीक होने का आश्वासन दिया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि आपूर्ति पूरी नहीं हुई तो वे बड़े संघर्ष का एलान करेंगे।

बिजली कटौती से किसानों का रोष
मोगा जिले के 10 गांवों के किसान बिजली कटौती से जूझ रहे हैं। धान की फसल को पानी की आवश्यकता है, लेकिन बिजली नहीं मिल रही है। किसान नेताओं ने बताया कि पिछले बीस दिनों से बिजली की आपूर्ति बाधित है। सरकार के आठ घंटे बिजली देने के दावे के विपरीत, गांवों में केवल चार घंटे बिजली मिल रही है।


अधिकारियों के आश्वासन पर धरना समाप्त
किसानों ने अजीतवाल पावर ग्रिड के सामने लुधियाना-फिरोजपुर हाईवे को चार घंटे तक बंद रखा। बिजली बोर्ड के अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर किसानों को आठ घंटे बिजली देने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। हालांकि, किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि एक-दो दिन में स्थिति नहीं सुधरी तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed