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पठानकोट में विवाहिता की संदिग्ध मौत: पिता को आया डॉक्टर का फोन, 11 माह पहले हुई थी शादी, क्या बोला मायका पक्ष?

Sun, 13 Sep 2026 03:59 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, पठानकोट
संवाद न्यूज एजेंसी, पठानकोट Published by: शाहिल शर्मा Updated Sun, 13 Sep 2026 03:59 PM IST
सार

पंजाब के पठानकोट में एक विवाहित महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मायका पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। 

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Suspicious death of a married woman in Pathankot
परिजनों से बातचीत करती पुलिस - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
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पठानकोट से एक दुखद और सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां तारागढ़ क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान मानसी निवासी पहाड़ीपुर बमियाल पठानकोट के रूप में हुई है। घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष ने उसके ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। 

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11 माह पहले हुई थी शादी 
जानकारी के अनुसार, मृतका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी की शादी 11 माह पहले पहाड़ीपुर में हुई थी। उनका आरोप है कि शादी के कुछ महीनों बाद ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग की जाने लगी थी और उनकी बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। परिजनों के मुताबिक उन्हें एक डॉक्टर का फोन आया, जिसमें बताया गया कि उनकी बेटी की हालत बेहद गंभीर है। 
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मायका पक्ष में रोष 
जब परिवार के सदस्य अस्पताल पहुंचे तो उन्हें बेटी की मौत की सूचना मिली। इस खबर के बाद परिवार में रोष है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए परेशान किया जाता था। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच करवाने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। 
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पुलिस कर रही जांच 
वहीं, इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें एक निजी अस्पताल से युवती की मौत की सूचना मिली थी। पुलिस का कहना है कि मृतका  के परिजनों की शिकायत और बयानों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा मामले के हर पहलू की जांच की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच रिपोर्ट और परिजनों की शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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