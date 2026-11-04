हाईकोर्ट का पंजाब सरकार से सवाल: झोटा हत्याकांड के आरोपी का घर-दुकान किस कानून के तहत ढहाया, पूरा ब्योरा दें

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हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आरोपी की संपत्ति किस कानून और किस कानूनी प्रक्रिया के तहत गिराई गई। अदालत ने 15 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई पर इस कार्रवाई से जुड़ी पूरी जानकारी पेश करने का आदेश दिया है।जनहित याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता बलतेज सिंह सिद्धू ने अदालत को बताया कि परविंदर सिंह झोटा की हत्या के आरोपी का घर और दुकान स्थानीय प्रशासन की ओर से ढहा दिए गए हैं। उन्होंने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरोपी की दुकान गिराए जाने से हत्या के मामले से जुड़े कई अहम साक्ष्य नष्ट होने की आशंका है।उन्होंने दलील दी कि किसी भी संपत्ति को गिराने से पहले उससे जुड़े मामले की पूरी जांच की जानी चाहिए थी, ताकि संभावित साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जा सके। बिना उचित जांच के की गई इस कार्रवाई से आपराधिक मामले की जांच प्रभावित हो सकती है।अदालत ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को बताना होगा कि स्थानीय प्रशासन ने आरोपी के घर और दुकान को गिराने का फैसला किस कानूनी प्रावधान के तहत लिया और इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से इस कार्रवाई से संबंधित जानकारी अगली सुनवाई पर पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।