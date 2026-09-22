दुर्लभ मामला: युवक ने गलती से निगली चार सेमी की पिन, दिल में फंसी; पीजीआई के डाॅक्टरों ने बचाई जान

एंडोस्कोपी में नहीं दिखी दूसरी पिन

विशेषज्ञ ने बताया कि युवक को अस्पताल लाए जाने पर एक्स-रे में दो धातु की पिन दिखाई दीं। एंडोस्कोपी से एक पिन निकाल ली गई लेकिन दूसरी नजर नहीं आई। इसके बाद हाई-रिजॉल्यूशन सीटी स्कैन कराया गया। इसमें पता चला कि पिन खाने की नली से आगे बढ़कर हृदय के आसपास की झिल्ली तक पहुंच गई है और उसका सिरा बाएं वेंट्रिकल के पास है। इकोकार्डियोग्राफी में पिन हृदय की मांसपेशी में धंसी मिली। इसके कारण हृदय के आसपास थोड़ी मात्रा में खून भी जमा हो गया था, हालांकि हृदय पर दबाव डालने वाली गंभीर स्थिति नहीं बनी थी। स्थिति को देखते हुए बिना देरी सर्जरी का फैसला लिया गया।



छठी पसली के बीच से पहुंचकर निकाली पिन

डॉक्टरों ने छाती के बाएं हिस्से में छठी पसली के बीच छोटा चीरा लगाकर सर्जरी की। इस रास्ते से हृदय के बाहरी हिस्से तक पहुंचकर 4 सेंटीमीटर लंबी पिन निकाली गई। ऑपरेशन के बाद मरीज को वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत नहीं पड़ी और ऑपरेशन टेबल पर ही उसे सामान्य रूप से सांस लेने की स्थिति में लाया गया।



संक्रमण से बचाव के लिए एंटीबायोटिक दिए गए। सर्जरी के दूसरे दिन छाती में लगाया गया ड्रेन हटा दिया गया और तीसरे दिन युवक को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बाद की इकोकार्डियोग्राफी में हृदय सामान्य पाया गया।



डॉक्टरों के लिए क्यों अहम है यह केस

नुकीली धातु की वस्तु निगलने के बाद उसके शरीर के भीतर दूसरे अंग तक पहुंचने के मामले दुर्लभ हैं। पगड़ी की पिन का खाने की नली से होकर हृदय के बाएं वेंट्रिकल की मांसपेशी तक पहुंचने का यह मामला पहले रिपोर्ट नहीं किया गया था। डॉक्टरों के अनुसार एंडोस्कोपी में नुकीली वस्तु न मिलने पर यह मान लेना सुरक्षित नहीं है कि वह शरीर से बाहर निकल गई है। ऐसी स्थिति में एक्स-रे, सीटी और इकोकार्डियोग्राफी जैसी अलग-अलग जांचों से वस्तु की सही स्थिति का पता लगाना जरूरी हो सकता है।



मुंह में नुकीली चीज रखना पड़ सकता है भारी

पिन, सुई, सेफ्टी पिन या दूसरी नुकीली वस्तु को मुंह में रखना या उससे खेलना गंभीर चोट का कारण बन सकता है। गलती से निगलने पर यह खाने की नली, पेट या आंत में छेद कर सकती है और दुर्लभ मामलों में आसपास के अंगों तक पहुंच सकती है। खासतौर पर बच्चों में ऐसी वस्तुओं को मुंह में रखने की आदत खतरनाक हो सकती है। नुकीली वस्तु निगलने पर खुद से उल्टी कराने या उसे निकालने की कोशिश न करें और तुरंत अस्पताल पहुंचें।