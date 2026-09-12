सांसद रंधावा का दावा: सामूहिक विवाह, खेल आयोजनों में गैंगस्टर के पैसे का उपयोग, वित्तमंत्री को लिखा पत्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Sat, 12 Sep 2026 01:09 PM IST
सार
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में सुखजिंदर रंधावा ने संगठित अपराध के पैसे से गांव स्तर पर सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव खड़ा करने का गंभीर मामला बताया है।
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विस्तार
गुरदासपुर के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने डेरा बाबा नानक क्षेत्र में कथित तौर पर गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े धन के सामाजिक और राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया है। रंधावा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ईडी और आयकर विभाग की जांच की मांग की है।
सीतारमण को लिखे पत्र में रंधावा ने इसे केवल कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि संगठित अपराध के पैसे से गांव स्तर पर सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव खड़ा करने का गंभीर मामला बताया है।
रंधावा ने पत्र में एक गैंगस्टर की रिश्तेदार का उल्लेख किया है। रंधावा ने कहा गैंगस्टर की रिश्तेदार व उनसे जुड़े लोगों की ओर से सामूहिक विवाह, खेल आयोजनों, सामाजिक कार्यक्रमों, शगुन और अन्य सामुदायिक गतिविधियों पर बड़ी रकम खर्च किए जाने की चर्चा है।
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रंधावा ने सवाल उठाया कि आखिर यह पैसा आ कहां से रहा है। पत्र में क्षेत्र में इन पैसों के ड्रग तस्करी, जबरन वसूली अथवा अन्य संगठित आपराधिक गतिविधियों से जुड़े होने के आरोपों की निष्पक्ष वित्तीय जांच की मांग की गई है।
उन्होंने ईडी से बैंक खातों, नकद लेनदेन, संपत्तियों, खर्च और लाभार्थियों की जांच तथा आयकर विभाग से संबंधित लोगों की घोषित आय, संपत्ति और कर रिकॉर्ड की पड़ताल करने को कहा है।
साथ ही यह भी जांचने का आग्रह किया है कि कहीं यह धन पीएमएलए के तहत अपराध की कमाई तो नहीं है, इसकी भी जांच जरूरी है।
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सीतारमण को लिखे पत्र में रंधावा ने इसे केवल कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि संगठित अपराध के पैसे से गांव स्तर पर सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव खड़ा करने का गंभीर मामला बताया है।
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रंधावा ने पत्र में एक गैंगस्टर की रिश्तेदार का उल्लेख किया है। रंधावा ने कहा गैंगस्टर की रिश्तेदार व उनसे जुड़े लोगों की ओर से सामूहिक विवाह, खेल आयोजनों, सामाजिक कार्यक्रमों, शगुन और अन्य सामुदायिक गतिविधियों पर बड़ी रकम खर्च किए जाने की चर्चा है।
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रंधावा ने सवाल उठाया कि आखिर यह पैसा आ कहां से रहा है। पत्र में क्षेत्र में इन पैसों के ड्रग तस्करी, जबरन वसूली अथवा अन्य संगठित आपराधिक गतिविधियों से जुड़े होने के आरोपों की निष्पक्ष वित्तीय जांच की मांग की गई है।
उन्होंने ईडी से बैंक खातों, नकद लेनदेन, संपत्तियों, खर्च और लाभार्थियों की जांच तथा आयकर विभाग से संबंधित लोगों की घोषित आय, संपत्ति और कर रिकॉर्ड की पड़ताल करने को कहा है।
साथ ही यह भी जांचने का आग्रह किया है कि कहीं यह धन पीएमएलए के तहत अपराध की कमाई तो नहीं है, इसकी भी जांच जरूरी है।