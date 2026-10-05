चंडीगढ़ पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी: लॉन्ग सर्विस मेडल से सम्मानित होंगे अधिकारी और कर्मचारी, ये हैं पात्र

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विभाग की ओर से 12 वर्ष, 24 वर्ष और 32 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पात्र पुलिसकर्मियों को इन पदकों से सम्मानित किया जाएगा। चंडीगढ़ पुलिस के अनुसार, कुल 3,178 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लॉन्ग सर्विस मेडल प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। इनमें कांस्टेबल स्तर से लेकर डीएसपी रैंक तक के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं। विज्ञापन



पुलिस विभाग का यह कदम लंबे समय तक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले कर्मियों के योगदान और सेवाभाव को सम्मान देने के उद्देश्य से उठाया गया है। विभाग की ओर से 12 वर्ष, 24 वर्ष और 32 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पात्र पुलिसकर्मियों को इन पदकों से सम्मानित किया जाएगा। चंडीगढ़ पुलिस के अनुसार, कुल 3,178 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लॉन्ग सर्विस मेडल प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। इनमें कांस्टेबल स्तर से लेकर डीएसपी रैंक तक के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं।पुलिस विभाग का यह कदम लंबे समय तक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले कर्मियों के योगदान और सेवाभाव को सम्मान देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

चंडीगढ़ पुलिस ने लंबे समय से समर्पण और निरंतर सेवा देने वाले अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित करने का फैसला किया है। पुलिस विभाग ने कांस्टेबल से लेकर डीएसपी रैंक तक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लॉन्ग सर्विस मेडल प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह मेडल पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समर्पित, निरंतर और निर्धारित सेवा के सम्मान में प्रदान किए जाएंगे।