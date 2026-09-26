फिरोजपुर पुलिस की कार्रवाई: सीआई इंस्पेक्टर हेरोइन, पिस्तौल के साथ गिरफ्तार, खुल सकता है बड़ा ड्रग रैकेट
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजपुर Published by: Nivedita Updated Sat, 26 Sep 2026 12:55 PM IST
सार
इंस्पेक्टर बलदेव सिंह के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ और हथियार बरामद किए हैं। बरामदगी में 3 किलो 350 ग्राम हेरोइन, छह पिस्तौल और छह मोबाइल फोन शामिल हैं। यह बरामदगी पुलिस की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।
विज्ञापन
विस्तार
फिरोजपुर पुलिस ने काउंटर इंटेलीजेंस के इंस्पेक्टर बलदेव सिंह को फिरोजपुर-मोगा रोड पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 किलो 350 ग्राम हेरोइन, छह पिस्तौल और छह मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस इस समय आरोपी के ड्रग नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है।
एसएसपी भूपेंद्र सिंह सिद्धू ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और आरोपी से जुड़े नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी व्यक्ति शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि बलदेव सिंह किस ड्रग नेटवर्क से जुड़ा था और उसके साथ कौन-कौन लोग शामिल थे। इस मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी से बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
एसएसपी भूपेंद्र सिंह सिद्धू ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और आरोपी से जुड़े नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी व्यक्ति शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि बलदेव सिंह किस ड्रग नेटवर्क से जुड़ा था और उसके साथ कौन-कौन लोग शामिल थे। इस मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी से बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा हो सकता है।
विज्ञापन