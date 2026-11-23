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उसे खरड़ से चंडीगढ़ पहुंचाने के लिए रैपिडो भी नाबालिग ने ही बुक की थी। सूत्रों के मुताबिक, खरड़ (जिला मोहाली, पंजाब) निवासी मनमेहर इसी रैपिडो के जरिये चंडीगढ़ पहुंचा था। पुलिस अब दोनों के बीच संपर्क कब से था और हत्या की साजिश कैसे रची गई, इसकी पड़ताल कर रही है। फोन कॉल, रैपिडो बुकिंग और आरोपियों के आपसी संपर्क की कड़ियां भी खंगाली जा रही हैं।दरअसल 22 अक्तूबर की रात सेक्टर-22 में 17 वर्षीय नैतिक खंडेलवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 11वीं कक्षा का छात्र नैतिक अपने दोस्त के साथ ऑटो में जा रहा था। सेक्टर-22 स्थित सनातन धर्म मंदिर के पास बाइक सवार हमलावरों ने ऑटो पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। इसमें नैतिक की मौत हो गई, जबकि ऑटो चालक सिकंदर पासवान घायल हो गया। पुलिस जांच में सामने आया था कि करीब डेढ़ साल पहले सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने को लेकर नैतिक और कुछ युवकों के बीच विवाद शुरू हुआ था। वारदात वाले दिन सेक्टर-44 में भी दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था।मामले में गिरफ्तार शूटर मनमेहर प्रीत सिंह और उसके भाई अर्शमेहर प्रीत सिंह से पुलिस पूछताछ कर रही है। इससे पहले हथियार बरामदगी के लिए ले जाते समय सेक्टर-50 में मनमेहर ने पुलिस टीम पर गोली चला दी थी। गोली एएसआई की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी थी। इसके बाद दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।रिमांड पर चल रहे आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि मामले में पकड़े गए तीसरे नाबालिग ने ही मनमेहर प्रीत सिंह को रैपिडो बुक कर चंडीगढ़ बुलाया था। इसके बाद आरोपियों ने गोली मारकर नैतिक की हत्या कर दी थी।