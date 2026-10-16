Chd-PB Big News: अमित शाह ने पंजाब सरकार पर बोला हमला, चंडीगढ़ में किशोर की हत्या; सीएम की हाई लेवल मीटिंग

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पंजाब में नशे के कारोबार को लेकर शुक्रवार को सियासत गरमा गई। गृहमंत्री अमित शाह ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि भगवंत मान सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पंजाब के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? वहीं शाह के इस ट्वीट के बाद आप भी मैदान में उतरी और गुजरात में नशे पर सवाल उठाए। सीएम मान ने आज फिल्लाैर में नशा विरोधी अभियान की समीक्षा की। वहीं चंडीगढ़ में रंजिश के बाद एक किशोर की हत्या कर दी गई।