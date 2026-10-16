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चंडीगढ़ में किशोर की हत्या: सेक्टर-41 राधे मार्केट के बाहर तेजधार हथियारों से हमला, रंजिश के एंगल पर जांच शुरू

Fri, 16 Oct 2026 10:29 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Fri, 16 Oct 2026 10:29 AM IST
सार

पुलिस हमले के पीछे पुरानी रंजिश समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान और घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।

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Teenager murdered in Chandigarh Attacked with sharp-edged weapons outside Radhe Market in Sector 41
मृतक मोक्ष - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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चंडीगढ़ सेक्टर-41 स्थित राधे मार्केट के बाहर दो युवकों पर तेजधार हथियारों से हमला किया गया। हमले में 17 वर्षीय मोक्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सूरज गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। 
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जानकारी के अनुसार, हमलावरों ने सेक्टर 41 की राधे मार्केट के बाहर दोनों युवकों पर तेजधार हथियारों से हमला किया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर सेक्टर 39 थाना प्रभारी और डीएसपी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। 
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पुलिस हमले के पीछे पुरानी रंजिश समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान और घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है।
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