फर्जी टिकटों से विदेश जाने की कोशिश: अमृतसर एयरपोर्ट पर पकड़े गए शारजाह जाने वाले 16 यात्री, हिरासत में लिए

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जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं कि इन यात्रियों की टिकटें किसने तैयार की थीं और इन्हें उपलब्ध करवाने में कौन-कौन शामिल था।जानकारी के मुताबिक, अमृतसर से शारजाह जाने वाली उड़ान में सवार होने से पहले यात्रियों की टिकटों की जांच की जा रही थी। इस दौरान 16 यात्रियों की टिकटें फर्जी पाई गईं। इसके बाद संबंधित एजेंसियों ने सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।एयरपोर्ट पर तैनात विभिन्न जांच एजेंसियां इस बात का पता लगा रही हैं कि सभी 16 यात्रियों ने टिकटें कहां से ली थी। इसके साथ ही टिकट तैयार करने वाले लोगों और इस काम में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।फिलहाल यात्रियों से पूछताछ जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही टिकटों से जुड़े पूरे नेटवर्क और मामले में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी सामने आएगी।