Amritsar News: नाकाबंदी के दौरान देसी पिस्टल और कारतूस समेत युवक काबू

बटाला। बटाला सिटी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक युवक को देसी पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। थाना बटाला सिटी के एएसआई पवनदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बैंक कॉलोनी बटाला के पास नाकाबंदी की थी।मामून कैंट, पठानकोट निवासी रिशू मोटरसाइकिल पर आ रहा था। पुलिस को देखकर उसने भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। तलाशी लेने पर रिशू से एक देसी पिस्तौल और दो कारतूस समेत मैगजीन बरामद हुई। पुलिस ने बरामद हथियार जब्त कर आरोपी रिशू के खिलाफ असलहा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।