फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   SGPC member Mitthu Singh Kahneke barred from meeting; explanation sought

Amritsar News: एसजीपीसी सदस्य मिट्ठू सिंह काहनेके को बैठक से रोका, स्पष्टीकरण मांगा

Wed, 30 Sep 2026 09:56 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Wed, 30 Sep 2026 09:56 PM IST
विज्ञापन
SGPC member Mitthu Singh Kahneke barred from meeting; explanation sought
बैठक में शामिल होने पहुंचे थे काहनेके, सचिवालय के पत्र का हवाला देकर बाहर भेजा गया
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। श्री अकाल तख्त साहिब के निर्देशों के बाद बुधवार को एसजीपीसी की अंतरंग कमेटी की बैठक हुई। सदस्य मिट्ठू सिंह काहनेके को इसमें शामिल नहीं होने दिया गया। श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय ने पत्र का हवाला देकर उन्हें बैठक से बाहर भेजा।
सचिवालय ने काहनेके और एसजीपीसी सदस्य जसवंत सिंह पुड़ैन से सीएम मान से मुलाकात पर स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण मिलने तक दोनों को एसजीपीसी की बैठकों में शामिल होने से रोका गया है। 15 जून 2026 को श्री अकाल तख्त साहिब के निर्देशों के बावजूद दोनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। इसी कारण उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया।
विज्ञापन

बैठक में प्रवेश न मिलने पर मिट्ठू सिंह काहनेके ने इसे लोकतांत्रिक अनदेखी बताया। जसवंत सिंह पुड़ैन ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से अमरजीत चावला मामले में मुलाकात की। उन्होंने मामले की पारदर्शी जांच की मांग की। पुड़ैन जल्द ही अपना स्पष्टीकरण श्री अकाल तख्त साहिब को भेजेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed