अमृतसर में आप का प्रदर्शन: भाजपा सांसद तरुण चुघ के घर के बाहर लगाए नारे, भारी पुलिस बल तैनात

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प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हलका सेंट्रल के विधायक डॉ. अजय गुप्ता ने कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में दोषी ठहराए गए सज्जन कुमार की मृत्यु पर भाजपा के तीन सांसदों का शोक सभा में पहुंचना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि सज्जन कुमार को सिखों के कत्लेआम से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। ऐसे में भाजपा नेताओं का उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करने पहुंचना पार्टी के रुख पर सवाल खड़े करता है।डॉ. गुप्ता ने भाजपा से सवाल किया कि पार्टी सिखों के साथ खड़ी है या उनके विरोध में। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर सिखों की हत्या और परिवारों को उजाड़ने के आरोप लगे हैं, उनके संबंध में भाजपा को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ और विधायक जीवनजोत कौर ने कहा कि समय-समय पर भाजपा का पंजाब विरोधी चेहरा सामने आता रहा है।