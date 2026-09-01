फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   AAP protest in Amritsar Slogans raised outside BJP MP Tarun Chugh residence

अमृतसर में आप का प्रदर्शन: भाजपा सांसद तरुण चुघ के घर के बाहर लगाए नारे, भारी पुलिस बल तैनात

Tue, 01 Sep 2026 01:48 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: Nivedita Updated Tue, 01 Sep 2026 01:48 PM IST
सार

हलका सेंट्रल के विधायक डॉ. अजय गुप्ता ने कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में दोषी ठहराए गए सज्जन कुमार की मृत्यु पर भाजपा के तीन सांसदों का शोक सभा में पहुंचना कई सवाल खड़े करता है।

विज्ञापन
AAP protest in Amritsar Slogans raised outside BJP MP Tarun Chugh residence
अमृतसर में आप का प्रदर्शन - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

1984 सिख विरोधी दंगों के मामले के दोषी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने गए भाजपा के तीन सांसदों पर रोष बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को हाथी गेट पर राज्यसभा सांसद तरुण चुघ के घर के बाहर रोष प्रदर्शन किया। 
विज्ञापन


प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हलका सेंट्रल के विधायक डॉ. अजय गुप्ता ने कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में दोषी ठहराए गए सज्जन कुमार की मृत्यु पर भाजपा के तीन सांसदों का शोक सभा में पहुंचना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि सज्जन कुमार को सिखों के कत्लेआम से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। ऐसे में भाजपा नेताओं का उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करने पहुंचना पार्टी के रुख पर सवाल खड़े करता है।
विज्ञापन




डॉ. गुप्ता ने भाजपा से सवाल किया कि पार्टी सिखों के साथ खड़ी है या उनके विरोध में। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर सिखों की हत्या और परिवारों को उजाड़ने के आरोप लगे हैं, उनके संबंध में भाजपा को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ और विधायक जीवनजोत कौर ने कहा कि समय-समय पर भाजपा का पंजाब विरोधी चेहरा सामने आता रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed