गोल्ड लेकर लौटे पंजाब के हॉकी सितारे: परिवारों में जश्न का माहौल, दिलप्रीत के घर राजमा-चावल और खीर तैयार

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टीम की अगुवाई कर रहे कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि अब टीम के पास अगले बड़े मुकाबलों की तैयारी के लिए करीब दो साल का समय है। इस दौरान जिन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है, उन पर विशेष मेहनत की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैच के पहले हाफ में टीम का दबदबा रहा, जबकि दूसरे हाफ में कुछ छोटी गलतियां हुईं, लेकिन खिलाड़ियों ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम किया।हरमनप्रीत ने युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि कई खिलाड़ियों के लिए यह पहला बड़ा टूर्नामेंट था। उन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत को भी देश के लिए गर्व का क्षण बताया।वहीं, खिलाड़ी जुगराज सिंह ने कहा कि दबाव वाले मुकाबलों में आखिरी समय तक संघर्ष करने का जज्बा ही टीम की ताकत है। ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुकी टीम का अगला लक्ष्य वहां भी पदक जीतना है। उन्होंने सफलता में परिवार के सहयोग को अहम बताया।हॉकी खिलाड़ी दिलप्रीत सिंह के घर उनके स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उनकी मां ने कहा कि यह पूरे परिवार के लिए बेहद गर्व का पल है कि बच्चे देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर लौटे हैं। उन्होंने बताया कि दिलप्रीत के पसंदीदा राजमा-चावल और खीर तैयार की गई है। परिवार और गांव के लोग भी उसके घर पहुंचने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद पूरा परिवार एक साथ होगा और यह खुशी शब्दों में बयां करना मुश्किल है कि बच्चों ने पंजाब और देश का नाम रोशन किया है।