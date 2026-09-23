Amritsar News: पुलिस से मुठभेड़ में गैंगस्टर को गोली लगी, गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीअमृतसर। मत्तेवाल इलाके में बुधवार सुबह पुलिस और वांछित गैंगस्टर हरमन सिंह के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में हरमन सिंह की टांग में गोली लगी जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे मौके पर ही काबू कर लिया और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।हरमन सिंह बोपाराए गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में भी शामिल था। पुलिस को हरमन सिंह के बारे में सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम ने मत्तेवाल इलाके में उसका पीछा करना शुरू किया। पुलिस को नजदीक आता देख आरोपी ने भागने का प्रयास किया। इसी दौरान उसने पुलिस टीम पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। पुलिस ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान हरमन सिंह की टांग में गोली लगी। पुलिस कर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। मौके से एक पिस्टल भी बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक कंवलप्रीत सिंह चाहल ने बताया कि पुलिस को आरोपी के बारे में पुख्ता सूचना मिली थी। पुलिस टीम उसका पीछा कर रही थी। आरोपी ने पुलिस पर अचानक गोलियां चलाईं। पुलिस की जवाबी फायरिंग में हरमन सिंह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हरमन सिंह के खिलाफ पहले से ही कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुछ दिन पहले उसने बोपाराए गांव में एक व्यक्ति पर गोलियां चलाई थीं। इस वारदात के बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है ताकि हथियार के स्रोत और उसके साथियों का पता चल सके।