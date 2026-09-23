Amritsar News: सैलून में काम कर रहे युवक को बाहर बुलाकर पीटा, जबरन ले जाने का प्रयास

संवाद न्यूज एजेंसीअमृतसर। थाना सी-डिवीजन के गिलवाली गेट इलाके में बुधवार को एक युवक से मारपीट की गई। हमलावरों ने उसे जबरन गाड़ी में बिठाकर ले जाने का प्रयास भी किया। पीड़ित डैम गंज निवासी हैप्पी है। वह गिलवाली गेट स्थित सैलून में काम कर रहा था।कुछ लोगों ने उसे बाहर बुलाकर मारपीट शुरू कर दी। विवाद 40 से 50 हजार रुपये के लेन-देन को लेकर है। हैप्पी ने रवि कुमार और उसके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाया। हमलावरों के पास डंडे और हथियार थे उन्होंने जान से मारने की धमकियां भी दीं। मौके पर मौजूद लोगों और सैलून संचालकों ने बीच-बचाव कर युवक को बचाया। एएसआई मनजिंदर सिंह के अनुसार, पुलिस जांच कर रही है और सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।