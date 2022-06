वतन वापसी: कराची की मलेर जेल से रिहाई के बाद लौटे 20 भारतीय मछुआरे, 4 साल की हुई थी कैद

पाकिस्तान के कराची की मलेर जेल से रिहाई के बाद 20 भारतीय मछुआरे सोमवार को शाम अटारी-वाघा सीमा के रास्ते भारत लौट आए। जेसीपी अटारी पर प्रोटोकाल अधिकारी अरुण माहल और गुजरात के फिशरी विभाग के सुपरिंटेंडेंट ने इन्हें अटारी बार्डर पर रिसीव किया। एसएसपी देहाती स्वर्णदीप सिंह की हिदायतों के मुताबिक इनका कस्टम व इमिग्रेशन करवाए जाने के बाद सुरक्षा के बीच रेडक्रास भवन में पहुंचाया गया, जहां अगले एक-दो दिनों में गुजरात से यहां पहुंचे अधिकारी इन्हें अपने साथ लेकर रवाना होंगे।

Punjab | Pakistan released 20 Indian fishermen from the Attari-Wagah border in Amritsar



We're coming back after 4 yrs. Indians trapped in Pakistan should be released. There is acute shortage of food. If they don't come in time, their bodies will come to India", said a fisherman pic.twitter.com/RfLlrqaPHn