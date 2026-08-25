Amritsar News: बाबा बकाला साहिब के 18 स्कूल 27 से 29 तक बंद
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Tue, 25 Aug 2026 05:53 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। रखड़ पुण्या मेले के मद्देनजर बाबा बकाला साहिब क्षेत्र के 18 स्कूलों में 27 से 29 अगस्त तक अवकाश घोषित किया गया है। उपायुक्त दलविंदरजीत सिंह ने यह आदेश जारी किए हैं।
यह अवकाश 27 अगस्त से शुरू होकर 29 अगस्त तक रहेगा। इन आदेशों का उद्देश्य मेले के दौरान लोगों को सुविधा प्रदान करना है। साथ ही, क्षेत्र में सुचारू प्रबंध सुनिश्चित करना भी है। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आदेशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। मेले के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की जाएगी। बैठक के बाद मार्ग परिवर्तित करने का निर्णय लिया जाएगा।
विज्ञापन
अमृतसर। रखड़ पुण्या मेले के मद्देनजर बाबा बकाला साहिब क्षेत्र के 18 स्कूलों में 27 से 29 अगस्त तक अवकाश घोषित किया गया है। उपायुक्त दलविंदरजीत सिंह ने यह आदेश जारी किए हैं।
यह अवकाश 27 अगस्त से शुरू होकर 29 अगस्त तक रहेगा। इन आदेशों का उद्देश्य मेले के दौरान लोगों को सुविधा प्रदान करना है। साथ ही, क्षेत्र में सुचारू प्रबंध सुनिश्चित करना भी है। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आदेशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। मेले के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की जाएगी। बैठक के बाद मार्ग परिवर्तित करने का निर्णय लिया जाएगा।
विज्ञापन