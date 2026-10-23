Amritsar News: मिलावटखोरी पर सेहत विभाग की जांच, लिए जा रहे सैंपल
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Fri, 23 Oct 2026 10:44 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी रोकने के लिए सेहत विभाग के फूड सेफ्टी विंग ने जांच तेज की है। टीमें शहर की मिठाई व बेकरी दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल ले रही हैं।
इन्हें खरड़ स्थित लैब में जांच हेतु भेजा जा रहा है। अधिकारी मंजीत सिंह ने बताया, गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक है। रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
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अमृतसर। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी रोकने के लिए सेहत विभाग के फूड सेफ्टी विंग ने जांच तेज की है। टीमें शहर की मिठाई व बेकरी दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल ले रही हैं।
इन्हें खरड़ स्थित लैब में जांच हेतु भेजा जा रहा है। अधिकारी मंजीत सिंह ने बताया, गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक है। रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
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