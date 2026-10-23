Amritsar News: रंगदारी के शूटर को मुठभेड़ में पकड़ा, साथी फरार

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श्री खडूर साहिब। खडूर साहिब के गोइंदवाल साहिब और फतेहाबाद कस्बों में रंगदारी के लिए लगातार गोलीबारी हो रही थी। पुलिस को दहशत फैलाने वाले दो शूटरों में से एक को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली। उसे मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।जिला तरनतारन के पुलिस अधीक्षक सुरिंदर लांबा ने बताया कि क्षेत्र में रंगदारी के लिए दहशत फैलाई जा रही थी। थाना श्री गोइंदवाल साहिब के प्रभारी नवदीप भट्टी को कड़ी कार्रवाई के आदेश मिले थे। प्रभारी को सूचना मिली कि गांव खवासपुर के पास कुछ संदिग्ध हथियार लेकर घूम रहे हैं। वे किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इंस्पेक्टर नवदीप भट्टी ने डीएसपी हरिंदर सिंह के साथ मिलकर नाकाबंदी की।शूटर गिरफ्तार और हथियार बरामदसंदिग्ध स्थिति में पैदल घूम रहे दो युवकों को रुकने का इशारा किया गया। उन्होंने रुकने के बजाय पुलिस दल पर पिस्तौल से गोलियां चला दीं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी मनप्रीत सिंह उर्फ मन्ना निवासी ख्वासपुर गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है, जबकि उसका एक अन्य साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। मौके से एक पिस्तौल, एक मैगजीन और चार कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार शूटर मनप्रीत सिंह उर्फ मन्ना ने रंगदारी के लिए गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया था।