Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   Akal Takht Sahib has imposed a one-month ban on two kirtani jathas (hymn-singing groups).

Amritsar News: अकाल तख्त साहिब ने दो कीर्तनी जत्थों पर लगाई एक महीने की रोक

Wed, 11 Nov 2026 06:28 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Wed, 11 Nov 2026 06:28 PM IST
विज्ञापन
Akal Takht Sahib has imposed a one-month ban on two kirtani jathas (hymn-singing groups).
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

अमृतसर। श्री अकाल तख्त साहिब ने दो कीर्तनी जत्थों, जगजीत सिंह बबीहा और कुलविंदर सिंह खड़र, पर एक महीने के लिए संगत में कीर्तन करने पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई आपसी विवाद और गुरबाणी कीर्तन की मर्यादा के उल्लंघन के कारण की गई है। यह रोक 13 नवंबर से 12 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।
श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के आदेश पर सचिवालय ने यह फैसला लिया। दोनों जत्थों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। वे एक-दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे थे। इस संबंध में संगत की ओर से सचिवालय में लगातार शिकायतें मिल रही थीं। सचिवालय के अनुसार, जत्थों ने कीर्तन मर्यादा का उल्लंघन किया। उन्होंने गुरुद्वारा साहिब के दीवान हॉल से जुड़े विवाद को भी सोशल मीडिया पर बढ़ाया। इससे पुराने कीर्तनियों और संगत की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
विज्ञापन

आदेश के तहत, जगजीत सिंह बबीहा को शहीद सिख मिशनरी कॉलेज, श्री अमृतसर में गुरमत की जानकारी लेनी होगी। कुलविंदर सिंह खड़र को गुरमत संगीत अकादमी, श्री आनंदपुर साहिब में गुरमत की शिक्षा प्राप्त करनी होगी। दोनों को सिख रहित मर्यादा और गुरमत संगीत की समझ दी जाएगी। उन्हें विनम्रता लाने के लिए संबंधित संस्थानों के लंगर हॉल में सुबह-शाम सेवा भी करनी होगी। एक महीने बाद, उन्हें प्रमाण पत्र के साथ सचिवालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed