Amritsar News: गुरु घरों के प्रबंध में जवाबदेही की मांग, अकाल तख्त पर अरदास

अमृतसर। शिरोमणि अकाली दल पुनर्सृजित के नेताओं ने मंगलवार को श्री अकाल तख्त साहिब पर अरदास की। उन्होंने गुरु घरों की मर्यादा और प्रबंध व्यवस्था में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की।नेताओं ने कहा कि गुरुद्वारा सुधार लहर के दौरान सिख पंथ ने कुर्बानियां देकर गुरु घरों का प्रबंध महंतों से मुक्त करवाया था। मौजूदा समय में धार्मिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवालों पर गंभीरता से विचार जरूरी है। पार्टी नेताओं सुखजिंदर सिंह, प्रितपाल सिंह कोहली और बलविंदर सिंह ने बताया कि दो दिसंबर 2024 को पुनर्सृजित शिरोमणि अकाली दल की स्थापना का उद्देश्य गुरु घरों की व्यवस्था मजबूत करना है। उन्होंने प्रमुख सिख संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने को समय की जरूरत बताया। नेताओं ने श्री केसगढ़ साहिब से जुड़े अमरजीत सिंह चावला मामले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि महिला की शिकायत के बाद संस्थागत स्तर पर हुई कार्रवाई संगत के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। नेताओं ने गुरु घर की विशेष सराय में महिला के ठहरने, एसजीपीसी की गाड़ी और चालक के इस्तेमाल सहित अन्य बिंदुओं की जांच की मांग की। अरदास में धार्मिक संस्थाओं और सिख शख्सियतों को एकजुट होकर गुरुद्वारा प्रबंध मजबूत करने की शक्ति मिलने की प्रार्थना की गई।