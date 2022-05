{"_id":"627b4f5d1cdade231801e3f2","slug":"police-officer-slapped-young-man-in-amritsar","type":"story","status":"publish","title_hn":"अमृतसर: पुलिस कर्मी ने चौकी में युवक को पीटा, पगड़ी उतारी, समझौते के लिए आए थे दोनों पक्ष ","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर (पंजाब) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Wed, 11 May 2022 11:23 AM IST