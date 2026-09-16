अमृतसर में थाने के पास फायरिंग: पत्नी भगाने की रंजिश में युवक को गोलियों से भूना, घायल दोस्त अस्पताल में भर्ती

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जानकारी के अनुसार, जसपाल सिंह आरोपी युवक की पत्नी को प्रेम संबंध के चलते भगा कर ले आया था। मंगलवार देर रात दोनों युवक अपने घर के पास खड़े थे। इसी दौरान आरोपी अपने साथियों के साथ बाइक पर आया और दोनों युवकों को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी।गोलियां लगने से जसपाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। पुलिस ने आसपास के लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ शुरू कर दी है।पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान हो सके। इसके साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा है कि आरोपी वारदात के बाद किस रास्ते से फरार हुए।थाना प्रभारी हरपाल सिंह का कहना है कि आरोपी की जसपाल सिंह के साथ पुरानी रंजिश थी। जसपाल की ओर से आरोपी की पत्नी को भगाया गया था। इसी कारण उसने हमला किया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है।