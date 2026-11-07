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Amritsar News: झोटा हत्याकांड के बाद केमिस्टों पर सख्ती की निंदा

Sat, 07 Nov 2026 06:00 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Sat, 07 Nov 2026 06:00 PM IST
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Condemnation of the crackdown on chemists following the Jhota murder case
संवाद न्यूज एजेंसी
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अमृतसर। पंजाब केमिस्ट एसोसिएशन ने मानसा के परमिंदर सिंह झोटा हत्याकांड के बाद केमिस्टों पर की जा रही सख्ती की कड़ी निंदा की है। एसोसिएशन के प्रधान सुरिंदर दुग्गल ने कहा कि केमिस्ट नशे के खिलाफ सरकार की मुहिम में पूरी तरह साथ हैं। हालांकि, इस कार्रवाई के नाम पर केमिस्टों को निशाना बनाना उचित नहीं है।
दुग्गल ने परमिंदर सिंह झोटा की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि गोलीकांड की घटना के बाद केमिस्टों के प्रति सरकार का रवैया ठीक नहीं है। संबंधित दुकानदार को उसकी गलती की सजा मिल चुकी है। इसके बावजूद पूरे केमिस्ट वर्ग के प्रति सख्ती बरतना गलत है। एसोसिएशन ने इस मामले को लेकर पंजाब सरकार को पत्र लिखकर बैठक करने की मांग की थी। सरकार ने पत्र का जवाब देते हुए बैठक बुलाकर मामले पर चर्चा करने का आश्वासन दिया है।
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दुग्गल ने बताया कि प्रस्तावित बैठक में केमिस्टों की समस्याओं और मांगों को सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। एसोसिएशन सरकार से इन मुद्दों पर चर्चा करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार केमिस्टों का पक्ष सुनेगी। सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उचित कदम उठाएगी।
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