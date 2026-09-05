अमृतसर बार एसोसिएशन चुनाव: 11 सितंबर को मतदान

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अमृतसर। अमृतसर बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 11 सितंबर को होंगे। अदालत परिसर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं।

प्रधान पद के लिए पीएस वालिया, गुरप्रीत सिंह पनेसर और एएस सियाली के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। इन उम्मीदवारों ने वकीलों के हित, चैंबरों का निर्माण और बार की मजबूती को अपना चुनावी एजेंडा बनाया है। कार्यकारी सदस्य के पुरुष वर्ग से 15 और महिला वर्ग से सात अधिवक्ताओं ने दावेदारी पेश की है। सचिव पद के लिए तीन और संयुक्त सचिव पद के लिए पांच उम्मीदवार मैदान में हैं। वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य पुरुष वर्ग में रमन मोगा, अवतार सिंह और गगन भाटिया शामिल हैं। महिला वर्ग में सतिंदरजीत छीना, अनुराधा अरोड़ा, गीतांजलि और हरप्रीत कौर के बीच मुकाबला होगा।

संवाद न्यूज एजेंसी