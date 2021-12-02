Amritsar News: गुरदासपुर में डेढ़ करोड़ से बनेगा आधुनिक कम्युनिटी हॉल

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गुरदासपुर। शहर के स्कीम नंबर-सात में करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक कम्युनिटी हॉल का शिलान्यास किया गया है। विधानसभा हलका गुरदासपुर के इंचार्ज रमन बहल और गुरदासपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने इसका शिलान्यास किया। यह हॉल इलाके के लोगों को सामाजिक और पारिवारिक समारोहों के लिए सुविधा देगा।रमन बहल ने कहा कि यह हॉल इलाके के लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि शहर का विकास सिर्फ सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं है। लोगों को सामाजिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं देना भी विकास का अहम हिस्सा है। इस कम्युनिटी हॉल से विवाह-शादियों और अन्य कार्यक्रमों के लिए अच्छी जगह मिलेगी। इससे लोगों को समारोहों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। गुरदासपुर हलके का सर्वांगीण विकास उनकी मुख्य प्राथमिकता है।ट्रस्ट के प्रयास और उपस्थित गणगुरदासपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि ट्रस्ट शहर के विकास और बुनियादी सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि स्कीम नंबर-सात का यह प्रोजेक्ट इलाके के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रस्ट का उद्देश्य गुरदासपुर को विकसित शहर बनाना है। इस अवसर पर संगठन इंचार्ज भारत भूषण शर्मा, मार्केट कमेटी धारीवाल के अध्यक्ष मुखदेव सिंह, ट्रस्टी रघुबीर सिंह खालसा, हितेश महाजन और पीटर मट्टू, तथा सचिव जगजीत सिंह पिंटा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।