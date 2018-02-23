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‘रस बनारस’ में जीवंत हुआ मिनी भारत का नजारा, गंगा घाटों पर बरसे लोक कलाओं के रंग, देखें तस्वीरें
टीम डिजिटल,वाराणसी, Updated Fri, 23 Feb 2018 05:13 PM IST
संस्कृति मंत्रालय की ओर से महात्मा गांधी की याद में चार दिवसीय ‘स्वच्छाग्रह : बापू को कार्यांजलि’ धर्म एवं संस्कृति नगरी काशी में गुरुवार को समाप्त हो गया। इस आयोजन में मानमहल घाट पर ‘रस बनारस’ सांस्कृतिक संध्या और अस्सी घाट पर आयोजित पारंपरिक लोक महोत्सव ने अमिट छाप छोड़ी। कार्यक्रम के तहत काशी का सौंदर्य, कला, संस्कृति की छटा यहां के घाट और सड़कों पर अपने अद्भुत कलेवर में दिखी। आगे की स्लाइड्स में देखें तस्वीरें...
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