गंगा-जमुनी तहजीब के आधार पर वर्षों से चला आ रहा यूपी के मऊ शहर का ऐतिहासिक भरत मिलाप बृहस्पतिवार की सुबह संपन्न हुआ। ऐतिहासिक भरत मिलाप के लिए नगर का शाही कटरा का मैदान मिनी अयोध्या के रूप में तब्दील हो गया।
गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल: अजान और हर-हर महादेव की गूंज के बीच ऐतिहासिक भरत मिलाप संपन्न, भावविभोर हुए लोग
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 22 Oct 2026 11:46 AM IST
सार
मऊ में राम-रहीम के साथ भरत और राम के मिलाप के मिलन को देखने के लिए शाही कटरा मस्जिद के मैदान में महिला और पुरुषों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान चप्पे-चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहे।
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