1 of 11 meerut murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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इसके लिए उन्होंने मुस्कान को परिजनों के नाम चिट्ठी लिखने की सलाह दी है। मुस्कान की बड़ी बेटी फिलहाल अपनी ननिहाल में रहती है, जबकि उसकी छोटी बेटी जेल में उसके साथ ही रह रही है। मेरठ जिला न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने से ठीक एक दिन पहले, अपने पति सौरभ की हत्या की दोषी मुस्कान ने अपनी सात वर्षीय बड़ी बेटी से मिलने की गुहार लगाई है। इस पर वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने मुस्कान से कहा है कि यदि उसके मायके वाले बच्ची को लेकर जेल आते हैं तो वह उसे मिलवा देंगे।

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2 of 11 मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

सुरक्षा कारणों से मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होंगे। सजा का समय नजदीक देखकर दोनों ने जेल में भरपेट भोजन करना भी छोड़ दिया है।





3 of 11 कोर्ट में दोषी सुनाने के बाद कोर्ट से बाहर आकर मीडिया को जानकारी देती मृतक सौरभ की मां व साथ में भाई - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

जैसे मेरे बेटे को काटा, वैसी ही मिले सजा - रो पड़ीं सौरभ की मां

सौरभ की मां रेनू देवी ने कहा कि मुस्कान और साहिल ने उनके बेटे की बेरहमी से हत्या की है, इसलिए दोनों को फांसी मिलनी चाहिए। अगर उन्हें फांसी नहीं होती तो वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

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4 of 11 कोर्ट से बाहर आकर मीडिया को जानकारी देती मृतक सौरभ की मां - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

उन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही मुस्कान ने सौरभ पर अलग रहने का दबाव बनाया और वह किराए के मकान में रहने लगी थी। सौरभ के भाई बबलू ने कहा कि सजा का एलान होने के बाद वे शासन से दोनों दोषियों को मेरठ से दूर प्रदेश के अलग-अलग जिलों की जेलों में शिफ्ट करने की मांग करेंगे।

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5 of 11 मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी