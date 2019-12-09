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उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता और वकील के बीच बातचीत हो रही वायरल, मोबाइल खोल सकता है कई राज

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव, Updated Mon, 09 Dec 2019 03:05 PM IST
दुष्कर्म पीड़िता के अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद भारी फोर्स और भीड़
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दुष्कर्म पीड़िता के अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद भारी फोर्स और भीड़ - फोटो : अमर उजाला
उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र में पेट्रोल डाल कर जलाई गई सामूहिक दुष्कर्म की शिकार पीड़िता की मौत के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहाैल है। कांग्रेस-सपा ने इस मामले में जमकर प्रदर्शन किया लेकिन इस सब के बीच अब पीड़िता और उसके वकील के बीच वाट्सएप हुई चैटिंग वायरल हो रही है। उसे इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं।
 
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