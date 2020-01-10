युवक की गला घोटकर हत्या, खोजी कुत्ते ने पुलिस को पहुंचाया आला-ए-कत्ल तक

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घटनास्थल की जांच करता खोजी कुत्ता।
- फोटो : अमर उजाला
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जांच करती पुलिस, श्रीकृष्ण
- फोटो : अमर उजाला
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घटनास्थल पर पड़ी शराब की बोतलें।
- फोटो : अमर उजाला
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फंदा लगाया
- फोटो : bureau