जवाहर हत्याकांड: जब जेल पहुंचे पूर्व विधायक ने कहा-भाई! अंदर लेना हो तो ले लो, नहीं तो हम लोग जाएं

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jawahar yadav
- फोटो : अमर उजाला
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उदयभान करवरिया
- फोटो : अमर उजाला
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पूर्व विधायक उदयभान और पूर्व एमएलसी सूरज भान
- फोटो : अमर उजाला
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कोर्ट से बाहर निकलते पूर्व विधायक उदयभान करवरिया
- फोटो : अमर उजाला
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कोर्ट से बाहर निकलते सूरजभान करवरिया
- फोटो : अमर उजाला
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कोर्ट से बाहर निकलते पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया
- फोटो : अमर उजाला