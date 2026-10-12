एक ही म्यूचुअल फंड पर क्यों नहीं लगाना चाहिए अधिक पैसा? जानें इसके पीछे की गणित

Why Avoid Single Mutual Fund: जब लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करते हैं, तो अक्सर वे किसी एक शानदार प्रदर्शन करने वाले फंड को चुनकर अपनी पूरी कमाई या बड़ा हिस्सा उसी में झोंक देते हैं। देखने में यह फैसला बहुत सरल और फायदेमंद लग सकता है, क्योंकि वह खास फंड अच्छा रिटर्न दे रहा होता है। लेकिन वित्तीय दुनिया में इसे एक बड़ा जोखिम माना जाता है, क्योंकि शेयर बाजार और अलग-अलग सेक्टरों की चाल कभी भी एक जैसी नहीं रहती।





अगर आप अपना सारा पैसा एक ही जगह लगा देते हैं, तो उस फंड के खराब प्रदर्शन करते ही आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आइए इस लेख में समझते हैं कि एक ही म्यूचुअल फंड में अधिक पैसा लगाना क्यों खतरनाक है और इसके पीछे का वित्तीय गणित क्या है।