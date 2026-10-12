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एक ही म्यूचुअल फंड पर क्यों नहीं लगाना चाहिए अधिक पैसा? जानें इसके पीछे की गणित

Mon, 12 Oct 2026 06:44 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Mon, 12 Oct 2026 06:44 PM IST
सार

Portfolio Diversification Rules: अक्सर ऐसा होता कि जब कोई नया-नया निवेश करना शुरु करता है तो वो एक ही म्यूचुअल फंड में अधिक पैसा निवेश कर देता है। मगर आपको बता दें कि निवेश की दुनियां में इसे बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।

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Why You Should Not Put All Money in One Mutual Fund: Portfolio Diversification and Risk Management Explained
एक ही म्यूचुअल फंड में निवेश - फोटो : AI

Why Avoid Single Mutual Fund: जब लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करते हैं, तो अक्सर वे किसी एक शानदार प्रदर्शन करने वाले फंड को चुनकर अपनी पूरी कमाई या बड़ा हिस्सा उसी में झोंक देते हैं। देखने में यह फैसला बहुत सरल और फायदेमंद लग सकता है, क्योंकि वह खास फंड अच्छा रिटर्न दे रहा होता है। लेकिन वित्तीय दुनिया में इसे एक बड़ा जोखिम माना जाता है, क्योंकि शेयर बाजार और अलग-अलग सेक्टरों की चाल कभी भी एक जैसी नहीं रहती। 



अगर आप अपना सारा पैसा एक ही जगह लगा देते हैं, तो उस फंड के खराब प्रदर्शन करते ही आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आइए इस लेख में समझते हैं कि एक ही म्यूचुअल फंड में अधिक पैसा लगाना क्यों खतरनाक है और इसके पीछे का वित्तीय गणित क्या है।
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Why You Should Not Put All Money in One Mutual Fund: Portfolio Diversification and Risk Management Explained
पोर्टफोलियो डाइवर्सिटी की कमी - फोटो : AdobeStock

पोर्टफोलियो डाइवर्सिटी की कमी

  • अगर आप सारा पैसा एक ही फंड में डालते हैं, तो आपके पास डाइवर्सिफिकेशन का फायदा नहीं रहता।
  • अलग-अलग फंड अलग कंपनियों और सेक्टर्स में निवेश करते हैं, जिससे एक का नुकसान दूसरे के मुनाफे से कवर हो जाता है, जो सिंगल फंड में संभव नहीं है।
Why You Should Not Put All Money in One Mutual Fund: Portfolio Diversification and Risk Management Explained
सेक्टर विशेष के उतार-चढ़ाव का सीधा असर - फोटो : AdobeStock

सेक्टर विशेष के उतार-चढ़ाव का सीधा असर

  • हर म्यूचुअल फंड किसी खास क्षेत्र जैसे टेक्नोलॉजी, बैंकिंग या फार्मा पर फोकस करता है।
  • अगर वह खास सेक्टर मंदी की चपेट में आ जाता है, तो आपके उस एक ही फंड का पूरा रिटर्न नीचे गिर जाएगा और आपकी सारी पूंजी अटक जाएगी।
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Why You Should Not Put All Money in One Mutual Fund: Portfolio Diversification and Risk Management Explained
फंड मैनेजर की रणनीति पर पूरी तरह निर्भरता - फोटो : AdobeStock

फंड मैनेजर की रणनीति पर पूरी तरह निर्भरता

  • एक ही फंड में निवेश करने का मतलब है कि आप पूरी तरह से उस फंड के मैनेजर के फैसलों और सूझबूझ पर निर्भर हैं।
  • अगर मैनेजर की कोई रणनीति गलत साबित होती है, तो उसका सीधा और बड़ा नकारात्मक असर आपके पूरे निवेश पर पड़ेगा।
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Why You Should Not Put All Money in One Mutual Fund: Portfolio Diversification and Risk Management Explained
जोखिम बांटने और सही रणनीति अपनाने का नियम - फोटो : AdobeStock

जोखिम बांटने और सही रणनीति अपनाने का नियम

  • समझदारी इसी में है कि अपने कुल निवेश को अलग-अलग श्रेणियों जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में बांटकर लगाएं।
  • इससे आपका जोखिम कम होता है और बाजार के अलग-अलग मौकों का पूरा फायदा मिलकर आपके पैसों को सुरक्षित रूप से बढ़ाता है।
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