एक ही म्यूचुअल फंड पर क्यों नहीं लगाना चाहिए अधिक पैसा? जानें इसके पीछे की गणित

Why Avoid Single Mutual Fund: जब लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करते हैं, तो अक्सर वे किसी एक शानदार प्रदर्शन करने वाले फंड को चुनकर अपनी पूरी कमाई या बड़ा हिस्सा उसी में झोंक देते हैं। देखने में यह फैसला बहुत सरल और फायदेमंद लग सकता है, क्योंकि वह खास फंड अच्छा रिटर्न दे रहा होता है। लेकिन वित्तीय दुनिया में इसे एक बड़ा जोखिम माना जाता है, क्योंकि शेयर बाजार और अलग-अलग सेक्टरों की चाल कभी भी एक जैसी नहीं रहती।
अगर आप अपना सारा पैसा एक ही जगह लगा देते हैं, तो उस फंड के खराब प्रदर्शन करते ही आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आइए इस लेख में समझते हैं कि एक ही म्यूचुअल फंड में अधिक पैसा लगाना क्यों खतरनाक है और इसके पीछे का वित्तीय गणित क्या है।
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पोर्टफोलियो डाइवर्सिटी की कमी
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पोर्टफोलियो डाइवर्सिटी की कमी
- अगर आप सारा पैसा एक ही फंड में डालते हैं, तो आपके पास डाइवर्सिफिकेशन का फायदा नहीं रहता।
- अलग-अलग फंड अलग कंपनियों और सेक्टर्स में निवेश करते हैं, जिससे एक का नुकसान दूसरे के मुनाफे से कवर हो जाता है, जो सिंगल फंड में संभव नहीं है।
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सेक्टर विशेष के उतार-चढ़ाव का सीधा असर
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सेक्टर विशेष के उतार-चढ़ाव का सीधा असर
- हर म्यूचुअल फंड किसी खास क्षेत्र जैसे टेक्नोलॉजी, बैंकिंग या फार्मा पर फोकस करता है।
- अगर वह खास सेक्टर मंदी की चपेट में आ जाता है, तो आपके उस एक ही फंड का पूरा रिटर्न नीचे गिर जाएगा और आपकी सारी पूंजी अटक जाएगी।
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फंड मैनेजर की रणनीति पर पूरी तरह निर्भरता
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फंड मैनेजर की रणनीति पर पूरी तरह निर्भरता
- एक ही फंड में निवेश करने का मतलब है कि आप पूरी तरह से उस फंड के मैनेजर के फैसलों और सूझबूझ पर निर्भर हैं।
- अगर मैनेजर की कोई रणनीति गलत साबित होती है, तो उसका सीधा और बड़ा नकारात्मक असर आपके पूरे निवेश पर पड़ेगा।
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जोखिम बांटने और सही रणनीति अपनाने का नियम
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जोखिम बांटने और सही रणनीति अपनाने का नियम
- समझदारी इसी में है कि अपने कुल निवेश को अलग-अलग श्रेणियों जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में बांटकर लगाएं।
- इससे आपका जोखिम कम होता है और बाजार के अलग-अलग मौकों का पूरा फायदा मिलकर आपके पैसों को सुरक्षित रूप से बढ़ाता है।