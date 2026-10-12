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बिजली मीटर में लाल लाइट तेजी से क्यों जलती है? जानें ज्यादा बिल का संकेत है या सामान्य प्रक्रिया

Mon, 12 Oct 2026 06:31 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 12 Oct 2026 06:31 PM IST
सार

बिजली मीटर की लाल लाइट का तेजी से ब्लिंक करना आम तौर पर बिजली की खपत से जुड़े पल्स को दिखाता है। सिर्फ लाइट की रफ्तार देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है या मीटर खराब है।

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Why Does the Red Light on an Electricity Meter Blink Fast kyo karti hai
बिजली के मीटर में लाल लाइट क्यों जलती है? - फोटो : Amar Ujala AI

घर में बिजली का मीटर लगा है तो आपने उसके ऊपर या सामने एक छोटी लाल लाइट जरूर देखी होगी। कई बार यह लाइट धीरे-धीरे ब्लिंक करती है, जबकि बिजली के ज्यादा उपकरण चलने पर इसकी रफ्तार बढ़ जाती है।



इसे देखकर कुछ लोगों को लगता है कि मीटर तेजी से चल रहा है और आने वाला बिजली बिल भी बहुत ज्यादा होगा, लेकिन सिर्फ लाल लाइट के तेजी से जलने या ब्लिंक करने से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो चलिए जानते हैं बिजली के मीटर पर दी गई लाल रंग की लाइट क्यों तेजी से ब्लिंक करती है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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Why Does the Red Light on an Electricity Meter Blink Fast kyo karti hai
बिजली के मीटर में लाल लाइट क्यों जलती है? - फोटो : AI Generated

मीटर में लाल लाइट का क्या मतलब है?

  • आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक बिजली मीटरों में एलईडी का इस्तेमाल बिजली की खपत को पल्स के रूप में दिखाने के लिए किया जाता है
  • मीटर जितनी बिजली की खपत दर्ज करता है, उसके अनुसार यह लाइट ब्लिंक करती रहती है यानी घर में जिस समय ज्यादा बिजली की खपत हो रही है तो उस समय लाल लाइट तेजी से ब्लिंक कर सकती है
  • वहीं कम लोड होने पर इसकी ब्लिंकिंग धीमी दिखाई दे सकती है
Why Does the Red Light on an Electricity Meter Blink Fast kyo karti hai
बिजली के मीटर में लाल लाइट क्यों जलती है? - फोटो : AI Generated

क्या तेज लाल लाइट ज्यादा बिल का संकेत है?

  • लाल लाइट की तेज ब्लिंकिंग यह बताती है कि उस समय मीटर बिजली की खपत को पल्स के रूप में दर्ज कर रहा है
  • अगर घर में एसी, गीजर, हीटर, मोटर, माइक्रोवेव या दूसरे ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपकरण चल रहे हैं तो मीटर पर गतिविधि बढ़ सकती है
  • ऐसे में ये लाल लाइट भी सामान्य से ज्यादा तेजी से ब्लिंक करती दिखाई दे सकती है
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बिजली के मीटर में लाल लाइट क्यों जलती है? - फोटो : AI Generated
  • पर सिर्फ लाइट तेज ब्लिंक करने का ये मतलब नहीं हो सकता कि बिजली का बिल ज्यादा आएगा
  • लाइट जिस वक्त तेज ब्लिंक करती है, उस वक्त वो ये बताती है कि इस वक्त बिजली की खपत सामान्य से अधिक हो रही है
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बिजली के मीटर में लाल लाइट क्यों जलती है? - फोटो : AI Generated

किन चीजों को चलाने पर लाइट तेज ब्लिंक करती है?

  • जब घर में एसी चलता है
  • जब आप पानी की मोटर चलाते हैं
  • जब गीजर चलता है या कोई ऐसा बिजली का उपकरण जो अधिक बिजली की खपत करता है
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