बिजली मीटर में लाल लाइट तेजी से क्यों जलती है? जानें ज्यादा बिल का संकेत है या सामान्य प्रक्रिया

घर में बिजली का मीटर लगा है तो आपने उसके ऊपर या सामने एक छोटी लाल लाइट जरूर देखी होगी। कई बार यह लाइट धीरे-धीरे ब्लिंक करती है, जबकि बिजली के ज्यादा उपकरण चलने पर इसकी रफ्तार बढ़ जाती है।





इसे देखकर कुछ लोगों को लगता है कि मीटर तेजी से चल रहा है और आने वाला बिजली बिल भी बहुत ज्यादा होगा, लेकिन सिर्फ लाल लाइट के तेजी से जलने या ब्लिंक करने से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो चलिए जानते हैं बिजली के मीटर पर दी गई लाल रंग की लाइट क्यों तेजी से ब्लिंक करती है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...