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जेब में चाबी, सिक्के और ईयरफोन एक साथ रखते हैं? ये छोटी आदत पड़ सकती है भारी

Sat, 19 Sep 2026 01:26 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 19 Sep 2026 01:26 PM IST
सार

 Avoid Keeping Coins: एक ही जेब में सिक्के, चाबी और ईयरफोन रखने की आदत आम है, लेकिन इससे रोजमर्रा में कई छोटी परेशानियां हो सकती हैं। चाबी और सिक्के ईयरफोन के तार या दूसरे हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जेब में सामान ज्यादा होने से बैठने पर भी असहजता हो सकती है।
 

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Why You Should Avoid Keeping Coins Keys and Earphones Together in Your Pocket
जेब में सब कुछ ठूंसकर रखते हैं? - फोटो : AI

पुरुषों की जेब में अक्सर जरूरत की कई चीजें एक साथ रहती हैं। चाबी, सिक्के, ईयरफोन, मोबाइल और कभी-कभी कार्ड या दूसरी छोटी चीजें भी एक ही जेब में डाल दी जाती हैं। बाहर से देखने पर यह आदत बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन सामान को बिना अलग किए रखने से कुछ छोटी परेशानियां हो सकती हैं। खासकर ईयरफोन और मोबाइल जैसी चीजों को चाबी और सिक्कों के साथ रखना ठीक नहीं माना जाता। तो आइए जानते हैं।

Why You Should Avoid Keeping Coins Keys and Earphones Together in Your Pocket
Car or Bike Keys Tag Importance - फोटो : AI

चाबी से ईयरफोन हो सकता है खराब
अगर तार वाले ईयरफोन जेब में चाबी के साथ रखे जाते हैं तो चाबी के साथ उलझने पर तार बार-बार मुड़ सकता है। लगातार ऐसा होने से तार के जोड़ या प्लग के पास खराबी आ सकती है। कई बार बाहर से तार बिल्कुल ठीक दिखता है, लेकिन आवाज एक तरफ से कम आने लगती है या बीच-बीच में कटने लगती है।

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इयरफोन - फोटो : Freepik.com

वायरलेस ईयरफोन में भी रखें थोड़ा ध्यान
वायरलेस ईयरफोन को चाबी और सिक्कों के साथ जेब में रखने से उसके केस पर खरोंच पड़ सकती है। अगर केस की सतह पर सिक्के और चाबी लगातार रगड़ खाते रहें तो वह जल्दी खराब दिखने लग सकता है। हालांकि सिर्फ चाबी या सिक्के के साथ रखने से ईयरफोन की बैटरी खराब हो जाती है, ऐसा मानना सही नहीं है। असली परेशानी केस या ईयरफोन पर पड़ने वाले दबाव और खरोंच की हो सकती है।

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Why You Should Avoid Keeping Coins Keys and Earphones Together in Your Pocket
यात्रा मार्गों पर भी मजबूत किया गया नेटवर्क - फोटो : अमर उजाला (एआई जनरेटेड)

सिक्के और चाबी मोबाइल के लिए ज्यादा परेशानी वाली चीज हैं
मोबाइल को उसी जेब में रखना जहां चाबी और सिक्के हों, खास तौर पर सावधानी मांगता है। चाबी या सिक्के मोबाइल की स्क्रीन और बॉडी पर खरोंच डाल सकते हैं। जेब में सामान दबने से स्क्रीन पर अनावश्यक दबाव भी पड़ सकता है। इसलिए मोबाइल को चाबी और सिक्कों से अलग रखना बेहतर है।

जेब में ज्यादा सामान रखने से बैठना भी मुश्किल
एक ही जेब में बहुत सारी चीजें भरने पर बैठते समय दबाव महसूस हो सकता है। सिक्के और चाबी जैसी सख्त चीजें जेब में होने से लंबे समय तक बैठने पर असहजता हो सकती है। बाइक या स्कूटर चलाते समय भी भारी जेब परेशानी पैदा कर सकती है।

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Why You Should Avoid Keeping Coins Keys and Earphones Together in Your Pocket
pocket snatch snatching - फोटो : Adobe Stock

क्या करें?
चाबी और सिक्कों के लिए अलग जेब या छोटा पाउच इस्तेमाल किया जा सकता है। ईयरफोन को उसके केस में रखें और मोबाइल को चाबी-सिक्कों से अलग रखें। इससे सामान आपस में उलझेगा भी नहीं और जल्दी खराब होने का खतरा भी कम रहेगा। यानी सिक्के, चाबी और ईयरफोन को एक ही जेब में रखना कोई ऐसी आदत नहीं है जिससे हर बार बड़ा नुकसान हो, लेकिन इन चीजों के आपस में टकराने और दबने से अनावश्यक परेशानी जरूर हो सकती है। थोड़ी सी जगह अलग करके आप अपने सामान को लंबे समय तक ठीक रख सकते हैं।

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