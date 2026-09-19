जेब में चाबी, सिक्के और ईयरफोन एक साथ रखते हैं? ये छोटी आदत पड़ सकती है भारी

1 of 5 जेब में सब कुछ ठूंसकर रखते हैं? - फोटो : AI







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पुरुषों की जेब में अक्सर जरूरत की कई चीजें एक साथ रहती हैं। चाबी, सिक्के, ईयरफोन, मोबाइल और कभी-कभी कार्ड या दूसरी छोटी चीजें भी एक ही जेब में डाल दी जाती हैं। बाहर से देखने पर यह आदत बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन सामान को बिना अलग किए रखने से कुछ छोटी परेशानियां हो सकती हैं। खासकर ईयरफोन और मोबाइल जैसी चीजों को चाबी और सिक्कों के साथ रखना ठीक नहीं माना जाता। तो आइए जानते हैं।

2 of 5 Car or Bike Keys Tag Importance - फोटो : AI

चाबी से ईयरफोन हो सकता है खराब

अगर तार वाले ईयरफोन जेब में चाबी के साथ रखे जाते हैं तो चाबी के साथ उलझने पर तार बार-बार मुड़ सकता है। लगातार ऐसा होने से तार के जोड़ या प्लग के पास खराबी आ सकती है। कई बार बाहर से तार बिल्कुल ठीक दिखता है, लेकिन आवाज एक तरफ से कम आने लगती है या बीच-बीच में कटने लगती है।

3 of 5 इयरफोन - फोटो : Freepik.com

वायरलेस ईयरफोन में भी रखें थोड़ा ध्यान

वायरलेस ईयरफोन को चाबी और सिक्कों के साथ जेब में रखने से उसके केस पर खरोंच पड़ सकती है। अगर केस की सतह पर सिक्के और चाबी लगातार रगड़ खाते रहें तो वह जल्दी खराब दिखने लग सकता है। हालांकि सिर्फ चाबी या सिक्के के साथ रखने से ईयरफोन की बैटरी खराब हो जाती है, ऐसा मानना सही नहीं है। असली परेशानी केस या ईयरफोन पर पड़ने वाले दबाव और खरोंच की हो सकती है।

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4 of 5 यात्रा मार्गों पर भी मजबूत किया गया नेटवर्क - फोटो : अमर उजाला (एआई जनरेटेड)

सिक्के और चाबी मोबाइल के लिए ज्यादा परेशानी वाली चीज हैं

मोबाइल को उसी जेब में रखना जहां चाबी और सिक्के हों, खास तौर पर सावधानी मांगता है। चाबी या सिक्के मोबाइल की स्क्रीन और बॉडी पर खरोंच डाल सकते हैं। जेब में सामान दबने से स्क्रीन पर अनावश्यक दबाव भी पड़ सकता है। इसलिए मोबाइल को चाबी और सिक्कों से अलग रखना बेहतर है।



जेब में ज्यादा सामान रखने से बैठना भी मुश्किल

एक ही जेब में बहुत सारी चीजें भरने पर बैठते समय दबाव महसूस हो सकता है। सिक्के और चाबी जैसी सख्त चीजें जेब में होने से लंबे समय तक बैठने पर असहजता हो सकती है। बाइक या स्कूटर चलाते समय भी भारी जेब परेशानी पैदा कर सकती है।

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