लाइटर से चूल्हा नहीं जल रहा तो लगातार बटन न दबाएं, गैस के साथ हो सकता है बड़ा खतरा

1 of 6 लाइटर की चिंगारी पहले जैसी नहीं रही? - फोटो : AI







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रसोई में गैस चूल्हा जलाने के लिए लाइटर का इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है। एक क्लिक करते ही चिंगारी निकलती है और गैस जल जाती है। लेकिन कई बार कुछ समय बाद लाइटर की चिंगारी पहले जैसी तेज नहीं रहती। एक-दो बार चलाने पर चूल्हा नहीं जलता और लोग लगातार लाइटर का बटन दबाते रहते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो इस आदत से बचना चाहिए। कमजोर चिंगारी को बार-बार चलाने के बजाय पहले उसकी वजह समझना जरूरी है।

2 of 6 गैस का लाइटर काम नहीं कर रहा है तो ये ट्रिक्स आजमाकर देख लें - फोटो : AI

लाइटर की नोक पर गंदगी जम सकती है

रसोई में तेल, मसाले और धूल की वजह से लाइटर की चिंगारी निकलने वाली नोक के आसपास गंदगी जमा हो सकती है। इससे चिंगारी सही जगह पर बनना मुश्किल हो सकता है। कई बार लाइटर की नोक पर नमी भी आ जाती है, जिससे चिंगारी कमजोर महसूस हो सकती है।

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लाइटर को गैस के बहुत पास न रखें

गैस चूल्हे के आसपास लाइटर पड़ा रहने से उस पर गर्मी और तेल की परत का असर हो सकता है। लगातार गर्म जगह पर रखने से लाइटर के अंदर के हिस्से समय के साथ खराब हो सकते हैं। इसलिए इस्तेमाल के बाद उसे चूल्हे से दूर सूखी और सुरक्षित जगह पर रखना बेहतर है।

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बार-बार क्लिक करना क्यों सही नहीं?

अगर लाइटर से चिंगारी ठीक से नहीं निकल रही है तो लगातार कई बार क्लिक करने से समस्या अपने आप ठीक नहीं होगी। खासकर तब, जब गैस पहले से खुली हुई हो। ऐसी स्थिति में गैस बाहर निकलती रह सकती है और जलने में देरी होने पर आसपास गैस जमा होने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए चूल्हा जलाते समय अगर पहली कोशिश में आग न जले तो गैस बंद करें, थोड़ी देर रुकें और फिर दोबारा सुरक्षित तरीके से कोशिश करें।

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