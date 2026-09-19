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लाइटर से चूल्हा नहीं जल रहा तो लगातार बटन न दबाएं, गैस के साथ हो सकता है बड़ा खतरा

Sat, 19 Sep 2026 03:14 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 19 Sep 2026 03:14 PM IST
सार

Gas Lighter Spark: गैस लाइटर की चिंगारी कमजोर होने पर कई लोग उसे बार-बार दबाकर चलाने लगते हैं। इसकी वजह गंदगी, नमी, चिंगारी बनाने वाले हिस्से में खराबी या लाइटर का पुराना होना हो सकता है। बार-बार चलाने के बजाय पहले लाइटर की स्थिति जांचना बेहतर है।

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Why Does a Gas Lighter Spark Become Weak Avoid Clicking It Repeatedly
लाइटर की चिंगारी पहले जैसी नहीं रही? - फोटो : AI

रसोई में गैस चूल्हा जलाने के लिए लाइटर का इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है। एक क्लिक करते ही चिंगारी निकलती है और गैस जल जाती है। लेकिन कई बार कुछ समय बाद लाइटर की चिंगारी पहले जैसी तेज नहीं रहती। एक-दो बार चलाने पर चूल्हा नहीं जलता और लोग लगातार लाइटर का बटन दबाते रहते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो इस आदत से बचना चाहिए। कमजोर चिंगारी को बार-बार चलाने के बजाय पहले उसकी वजह समझना जरूरी है।

Why Does a Gas Lighter Spark Become Weak Avoid Clicking It Repeatedly
गैस का लाइटर काम नहीं कर रहा है तो ये ट्रिक्स आजमाकर देख लें - फोटो : AI

लाइटर की नोक पर गंदगी जम सकती है
रसोई में तेल, मसाले और धूल की वजह से लाइटर की चिंगारी निकलने वाली नोक के आसपास गंदगी जमा हो सकती है। इससे चिंगारी सही जगह पर बनना मुश्किल हो सकता है। कई बार लाइटर की नोक पर नमी भी आ जाती है, जिससे चिंगारी कमजोर महसूस हो सकती है।

Why Does a Gas Lighter Spark Become Weak Avoid Clicking It Repeatedly
गैस का लाइटर काम नहीं कर रहा है तो ये ट्रिक्स आजमाकर देख लें - फोटो : AI

लाइटर को गैस के बहुत पास न रखें
गैस चूल्हे के आसपास लाइटर पड़ा रहने से उस पर गर्मी और तेल की परत का असर हो सकता है। लगातार गर्म जगह पर रखने से लाइटर के अंदर के हिस्से समय के साथ खराब हो सकते हैं। इसलिए इस्तेमाल के बाद उसे चूल्हे से दूर सूखी और सुरक्षित जगह पर रखना बेहतर है।

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Why Does a Gas Lighter Spark Become Weak Avoid Clicking It Repeatedly
गैस का लाइटर काम नहीं कर रहा है तो ये ट्रिक्स आजमाकर देख लें - फोटो : AI

बार-बार क्लिक करना क्यों सही नहीं?
अगर लाइटर से चिंगारी ठीक से नहीं निकल रही है तो लगातार कई बार क्लिक करने से समस्या अपने आप ठीक नहीं होगी। खासकर तब, जब गैस पहले से खुली हुई हो। ऐसी स्थिति में गैस बाहर निकलती रह सकती है और जलने में देरी होने पर आसपास गैस जमा होने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए चूल्हा जलाते समय अगर पहली कोशिश में आग न जले तो गैस बंद करें, थोड़ी देर रुकें और फिर दोबारा सुरक्षित तरीके से कोशिश करें।

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Why Does a Gas Lighter Spark Become Weak Avoid Clicking It Repeatedly
गैस का लाइटर काम नहीं कर रहा है तो ये ट्रिक्स आजमाकर देख लें - फोटो : AI

लाइटर पुराना होने पर भी कमजोर पड़ सकती है चिंगारी
समय के साथ लाइटर के अंदर चिंगारी बनाने वाला हिस्सा कमजोर या खराब हो सकता है। ऐसे में सफाई करने के बाद भी चिंगारी सामान्य नहीं आती। अगर लाइटर टूट गया है, उसमें दरार है या वह ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसे इस्तेमाल करने के बजाय बदल देना बेहतर है।

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