मोबाइल में अचानक बार-बार ‘नो सर्विस’ दिख रहा है? सिम बदलने से पहले ये 4 चीजें जरूर चेक करें

मोबाइल में आए No Service तो कैसे ठीक करें? - फोटो : Amar Ujala AI

मोबाइल फोन में अचानक नेटवर्क गायब हो जाए और स्क्रीन पर ‘No Service’ दिखाई देने लगे, तो अक्सर लोग तुरंत SIM कार्ड को खराब मान लेते हैं। हालांकि, हर बार समस्या SIM में ही हो, यह जरूरी नहीं है।





कई बार फोन की नेटवर्क सेटिंग, नेटवर्क कवरेज या अस्थायी तकनीकी समस्या की वजह से भी मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाता। इसलिए आप कुछ चीजें चेक कर सकते हैं। चलिए जानते हैं No Service आने पर क्या कर सकते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...