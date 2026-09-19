अटल पेंशन योजना में किसे मिलती है 5000 रुपये पेंशन और किसे नहीं? यहां करें चेक

अटल पेंशन योजना को केंद्र सरकार चलाती है जिसके तहत बुजुर्गों के लिए नियमित पेंशन की व्यवस्था को मजबूत करने का उद्देश्य है। मौजूदा समय में इस योजना से एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं।





दरअसल, इस योजना के लिए पात्र व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये या 5000 रुपये की न्यूनतम गारंटीड मासिक पेंशन का विकल्प चुन सकता है। पर क्या आप जानते हैं इस योजना के लिए कौन पात्र हैं और कौन नहीं? चलिए जानते हैं इस योजना की पात्रता के बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...