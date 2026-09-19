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एसी चलाते ही कमरे में टपकने लगता है पानी? टेक्नीशियन बुलाने से पहले जान लें कारण

Sat, 19 Sep 2026 01:02 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 19 Sep 2026 01:02 PM IST
सार

AC Leaking Water: एसी से पानी टपकने पर कई लोग तुरंत गैस कम होने की बात सोचने लगते हैं, लेकिन हर बार इसकी वजह गैस नहीं होती। ड्रेन पाइप जाम होना, फिल्टर गंदा होना, पानी की निकासी में रुकावट या एसी का सही तरह से फिट न होना भी इसकी वजह हो सकती है।

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AC Leaking Water It May Not Always Be a Gas Problem
एसी से पानी टपकते ही गैस भरवाने दौड़ रहे हैं? - फोटो : AI

गर्मी के मौसम में एसी घर को ठंडा रखने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले उपकरणों में से एक है। लेकिन कई बार एसी चलाते ही इनडोर यूनिट से पानी टपकने लगता है। पानी कमरे की दीवार, फर्श या फर्नीचर तक पहुंच जाए तो परेशानी और बढ़ जाती है। ऐसे में बहुत से लोग मान लेते हैं कि एसी की गैस खत्म हो रही है या कम हो गई है। हालांकि, सिर्फ पानी टपकने से गैस की कमी तय नहीं की जा सकती। इसके पीछे कई दूसरी वजहें भी हो सकती हैं।

AC Leaking Water It May Not Always Be a Gas Problem
एसी से पानी टपकते ही गैस भरवाने दौड़ रहे हैं? - फोटो : एआई जनरेटेड

ड्रेन पाइप जाम होना आम वजह
एसी कमरे की हवा से नमी निकालता है। यह नमी पानी में बदलती है और ड्रेन पाइप के रास्ते बाहर निकलती है। अगर इस पाइप में धूल, गंदगी या दूसरी चीज जमा होकर रास्ता रोक दे तो पानी बाहर जाने के बजाय इनडोर यूनिट से कमरे में टपक सकता है। ऐसे में ड्रेन लाइन की सफाई की जरूरत पड़ सकती है।

AC Leaking Water It May Not Always Be a Gas Problem
एसी से पानी टपकते ही गैस भरवाने दौड़ रहे हैं? - फोटो : एआई जनरेटेड

गंदा फिल्टर भी बन सकता है वजह
एसी का फिल्टर लंबे समय तक साफ न किया जाए तो उस पर धूल की मोटी परत जम सकती है। इससे हवा का रास्ता प्रभावित होता है और एसी ठीक तरह से काम नहीं कर पाता। कुछ स्थितियों में इनडोर यूनिट का कॉइल बहुत ठंडा होकर उस पर बर्फ जमने लगती है। बाद में यह बर्फ पिघलती है तो पानी बाहर टपक सकता है। इसलिए फिल्टर की नियमित सफाई जरूरी है।

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एसी से पानी टपकते ही गैस भरवाने दौड़ रहे हैं? - फोटो : एआई जनरेटेड

एसी सही जगह और सही ढलान पर लगा है या नहीं
एसी की इनडोर यूनिट लगाते समय उसकी स्थिति भी मायने रखती है। अगर यूनिट ठीक तरीके से फिट नहीं है या पानी की निकासी के लिए जरूरी ढलान सही नहीं है तो पानी ड्रेन की तरफ जाने के बजाय कमरे की ओर आ सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ गैस भरवाने से समस्या ठीक नहीं होगी।

गैस कम होने पर क्या होता है?
एसी में गैस कम होने पर कूलिंग कम होना एक आम संकेत हो सकता है। कुछ मामलों में कम गैस की वजह से इनडोर यूनिट के कॉइल पर बर्फ जम सकती है और उसके पिघलने पर पानी टपक सकता है। लेकिन सिर्फ पानी देखकर यह मान लेना सही नहीं है कि गैस कम है। इसकी सही वजह जांच के बाद ही पता चल सकती है।

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एसी से पानी टपकते ही गैस भरवाने दौड़ रहे हैं? - फोटो : AI Generated

खुद से एसी खोलकर जांच न करें
अगर एसी से लगातार पानी टपक रहा है तो पहले उसे बंद कर दें और देखें कि फिल्टर की सफाई कब की गई थी। फिल्टर को निर्माता के निर्देश के अनुसार साफ किया जा सकता है। लेकिन ड्रेन पाइप, अंदर के कॉइल या गैस से जुड़ी जांच खुद करने से बचें। अगर सफाई के बाद भी पानी टपकता रहे, कूलिंग कम हो या एसी पर बर्फ जम रही हो तो तकनीशियन से जांच करवाना बेहतर है। इसलिए एसी से पानी टपकते ही सीधे गैस भरवाने की जरूरत नहीं है। पहले पानी की निकासी, फिल्टर और एसी की फिटिंग जैसी सामान्य वजहों की जांच जरूरी है। सही कारण पता चलने के बाद ही मरम्मत करवाना बेहतर रहता है।

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