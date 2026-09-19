थर्मस की बदबू से परेशान हैं? बोतल के अंदर नहीं, रबर की सील में छिपी हो सकती है वजह

1 of 5 थर्मस में चाय रखने के बाद आती है तेज गंध? - फोटो : AI







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थर्मस में चाय या कॉफी रखना बहुत आम बात है। सुबह घर से निकलते समय चाय भर ली और कई घंटे तक वह गर्म रहती है। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब थर्मस खोलते ही उसमें से चाय की तेज गंध आने लगे। कई बार बोतल को अच्छी तरह धोने के बाद भी ढक्कन से पुरानी चाय जैसी महक आती रहती है। ऐसे में लोग अक्सर थर्मस की बोतल को ही दोष देते हैं, जबकि गंध का असली कारण कई बार ढक्कन में छिपा होता है। तो आइए जानते हैं।

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ढक्कन की रबर वाली सील में फंस सकती है चाय

थर्मस के ढक्कन में अक्सर रबर या सिलिकॉन की सील लगी होती है। इसका काम ढक्कन को अच्छी तरह बंद रखना और पानी या चाय को बाहर निकलने से रोकना होता है। चाय डालने के दौरान इसकी थोड़ी मात्रा इस सील के आसपास या उसके नीचे पहुंच सकती है। अगर वहां सफाई ठीक से न हो तो चाय की परत धीरे-धीरे जमा हो सकती है। इसी वजह से ढक्कन खोलते ही तेज गंध महसूस होती है।

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छोटे हिस्सों की सफाई रह जाती है अधूरी

थर्मस के कुछ ढक्कन साधारण नहीं होते। उनमें पीने के लिए अलग हिस्सा, छोटा छेद या कई जोड़ हो सकते हैं। इन जगहों पर चाय के छोटे कण और नमी रह सकती है। ऊपर से ढक्कन साफ दिखता है, लेकिन अंदर के हिस्से में गंदगी बची रह जाती है। यही बाद में गंध की वजह बन सकती है।

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सिर्फ बोतल धोना काफी नहीं

थर्मस साफ करते समय ज्यादातर लोग अंदर की बोतल पर ही ध्यान देते हैं। ढक्कन को बस पानी से धोकर रख देते हैं। अगर ढक्कन की सील निकालने लायक है तो निर्माता के निर्देश के अनुसार उसे निकालकर अलग से साफ किया जा सकता है। छोटे हिस्सों को भी साफ पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए।



धोने के बाद तुरंत बंद न करें

थर्मस को धोने के बाद उसका ढक्कन तुरंत लगाकर रखने से अंदर नमी बंद हो सकती है। नमी और बची हुई चाय की हल्की परत मिलकर गंध को लंबे समय तक बनाए रख सकती है। इसलिए थर्मस और ढक्कन को अच्छी तरह धोने के बाद पूरी तरह सूखने दें। ढक्कन को अलग रखकर सुखाना ज्यादा आसान रहता है।

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